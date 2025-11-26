Стало известно, какой тип телосложения замедляет старение мозга

Недавно учёные обнаружили, что определённый вид телосложения (больше мышечной массы и более низкое соотношение висцерального жира к мышцам) связан с более молодым возрастом мозга. Висцеральный жир располагается глубоко в брюшной полости и окружает жизненно важные внутренние органы.

В новом исследовании приняли участие 1164 здоровых человека (52% из них были женского пола). Они прошли МРТ всего тела. Средний хронологический возраст участников составил 55,17 года.

Учёные обнаружили, что более высокое соотношение висцерального жира к мышцам оказалось связано с большим возрастом мозга. В то же время подкожный жир никак не влиял на состояние мозга.

По словам старшего автора исследования Сайруса Раджи, доктора медицинских наук, доцента кафедры радиологии и неврологии кафедры радиологии Института радиологии Маллинкродта при Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури, у участников с большей мышечной массой мозг обычно выглядел моложе, в то время как у тех, кто имел больше скрытого жира на животе, чем мышц, мозг был старше.

