Ученые выявили у кофе неожиданный эффект при шизофрении

Употребление 3-4 чашек кофе в день может замедлять биологическое старение у людей с тяжелыми психическими расстройствами за счет удлинения теломер — концевых участков хромосом и индикаторов клеточного старения. К такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале BMJ Mental Health.

© Газета.Ru

В исследовании участвовали 436 взрослых добровольцев. 259 испытуемых страдали шизофренией, а 177 — аффективными расстройствами с психозом. Участников попросили сообщить, как часто они употребляют кофе и уточнить стаж курения (при наличии привычки).

Предварительные оценки показали: большинство участников (77%) курили, что ускоряло метаболизм кофеина. Кроме того, курильщики чаще выпивали больше пяти чашек кофе ежедневно.

Длину теломер испытуемых ученые измеряли в лейкоцитах — белых кровяных клетках, которые сравнительно легко получить из образцов крови. Результаты показали J-образную зависимость: у тех, кто выпивал три-четыре чашки кофе в день, теломеры были самыми длинными. При отказе от кофе и употреблении одной-двух чашек такого эффекта не наблюдалось, а большие объемы напитка (пять и более чашек в день) коррелировали с укорочением концевых частей хромосом.

По оценкам исследователей, биологический возраст участников «группы умеренного потребления» был на пять лет меньше с учетом возраста, пола, этнической принадлежности, курения, типа психического расстройства и лечения. Эффект связывают с антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, содержащимися в кофе, которые снижают окислительный стресс и воспаление, влияющие на укорочение теломер.

Авторы предупреждают, что превышение рекомендованной суточной нормы кофеина может ускорять повреждение клеток и укорачивание теломер из-за образования активных форм кислорода. Международные органы здравоохранения рекомендуют ограничивать потребление кофеина до 400 мг в день, что соответствует примерно четырем чашкам.

Ранее врач назвал вид кофе, который меньше окрашивает зубы.