Улучшение памяти и не только: как компьютерные игры изменяют наш мозг

На протяжении долгого времени компьютерные игры считались чем-то плохим. Однако множество научных исследований сейчас доказывает совершенно обратное. Вот как шутеры, стратегии и другие игровые проекты влияют на работу мозга.

Скорость

Геймеры могут очень быстро воспринимать информацию и на её основе сразу принимать решения. Особенно выражен этот эффект у любителей сетевых шутеров, стратегий в реальном времени. Одно исследование также показало, что игроки быстрее и точнее реагировали на происходящее, демонстрировали гораздо более низкую активацию частей мозга, связанных с концентрацией. Получается, что их мозг выполнял задачи более эффективно и затрачивал на это меньше ресурсов.

Память

Согласно результатам исследований учёных из Калифорнийского университета в Ирвайне, даже 30 минут видеоигр в день значительно улучшают работу мозга. В том числе память, концентрацию, пространственные навыки. Интересно, что этот эффект переносится и на повседневные задачи: вождение, обучение.

© Kandinsky 3.1

Восстановление

Видеоигры уже доказали эффективность в восстановлении пациентов после инсульта. Более того, их польза не зависит от возраста: у пожилых, которые играют, как показывают исследования, увеличивается объём серого вещества в гиппокампе и мозжечке - областях, отвечающих за ориентацию в пространстве и память. Это помогает замедлить старение мозга.