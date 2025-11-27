Все, что нужно знать о современных методах диагностики и лечения рака

Наверное, всем знакома расхожая фраза — "рак — не приговор". Однако пока это заболевание остается среди лидеров по смертности. Но медицина идет вперед и делает все, чтобы изменить ситуацию и побороть смертельный недуг. Главный вопрос, который был и остается в центре внимания — возможно ли излечиться от рака и что нужно для этого сделать?

© РИА Новости

Конечно, рака боятся, может быть, именно по этой причине не думают о его ранней диагностике. А ведь именно она способна спасти миллионы жизней: уже доказано, что рак, выявленный на ранней I-II стадии дает успешный результат лечения в 90% случаев. В то время как позднее обращение за помощью является решающим фактором, когда победить рак невозможно в силу его запущенности.

Надежда на излечение рака появляется вместе с новыми способами диагностики рака и не только: появились новые методы лечения рака, различные инновации в онкологии такие как иммунотерапия и генная терапия, проверка на рак, где задействованы онкомаркеры. Не забыты также такие важные этапы как профилактика и реабилитация рака, у которых имеется вдобавок государственная поддержка. Вот круг вопросов, которые мы затронем в нашей статье и, как всегда, вооружимся поддержкой экспертов.

Наши эксперты:

Андрей Варивода, председатель совета директоров ГК "ДИАКОН";

Роман Петров, кандидат медицинских наук, онколог-хирург поликлиники Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России;

Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК "Росгосстрах Жизнь";

Елена Кирпа-Иванова, онколог Медцентра доктора Александровского;

Александр Михайлов, заведующий хирургическим отделением клиники "Будь Здоров" на Сретенке, врач-онколог, хирург.

Современная диагностика рака: как выявляют болезнь на ранней стадии

Ранняя диагностика: почему это важно

Казалось бы, ключ к снижению смертности найден: достаточно выявить появление раковой опухоли на ранней стадии, и проблема решена. По крайней мере статистика утверждает, что в 80-90% случаев излечение гарантировано. Достаточно профилактических осмотров и скрининга, а также применения таких программ как маммография, колоноскопия, флюорография, анализ на ПСА и ПАП-тест.

Впрочем, лучше прислушаться к мнению наших экспертов.

«Ранняя диагностика позволяет сохранить человеку здоровье и жизнь, — говорит Андрей Варивода. — Регулярные обследования (диспансеризации) — это возможность ранней диагностики рака. И это обязанность каждого взрослого. Каждый запущенный, поздно выявленный, случай — это гигантские финансовые потери государства и пациента, это угроза новым поколениям и большая ошибка в отношении к себе и своему здоровью».

«Раннее выявление рака — ключевой фактор в борьбе с этим заболеванием, — отмечает Роман Петров. — На начальных стадиях, когда опухоль еще не распространилась, шансы на полное излечение достигают 95%. При этом лечение ранних форм часто требует лишь хирургического вмешательства, что не только сохраняет качество жизни пациента. Для своевременной диагностики медицина предлагает комплекс инструментов, которые позволяют выявить заболевание у практически здоровых людей. Однако окончательный диагноз устанавливается только с помощью биопсии — гистологического исследования образца ткани, которое остается золотым стандартом диагностики».

«Ранняя диагностика — это выявление злокачественной опухоли на самой начальной стадии ее развития, когда она еще не успела вырасти до больших размеров и дать метастазы (отдаленные очаги в другие органы), — поясняет Александр Михайлов.Ее важность невозможно переоценить, и вот почему: кардинально высоки шансы на полное излечение, возможность применения менее травматичных и более простых методов лечения, снижение риска рецидива, сохранение качества жизни, экономическая выгода. — Лечение запущенных форм рака требует гораздо больше финансовых ресурсов — как от системы здравоохранения, так и от самой семьи пациента».

Основные инструменты ранней диагностики рака

Инструменты делятся на два основных типа:

скрининг для здоровых людей без симптомов;

диагностика при появлении подозрительных симптомов.

Скрининговые программы (массовое обследование). Это главный инструмент для раннего выявления у людей, не чувствующих себя больными. Если у человека появились тревожные симптомы (необъяснимая потеря веса, длительный кашель, уплотнение в груди, кровь в стуле и т.д.) или скрининг выявил отклонения, применяются более точные методы: УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, биопсия с гистологическим исследованием.

Пока это единственный метод, позволяющий поставить окончательный диагноз "рак". Врач берет кусочек ткани (биоптат), а патолог изучает его под микроскопом и определяет тип опухоли, ее агрессивность и другие важные характеристики.

Иммуногистохимия и молекулярно-генетические тесты: углубленное исследование биоптата для поиска специфических мутаций. Это необходимо для назначения таргетной (целевой) или иммунотерапии.

"Жидкостная биопсия" (анализ крови на циркулирующую опухолевую ДНК): перспективный, но пока не скрининговый метод. Используется больше для контроля лечения и оценки рецидива у уже диагностированных пациентов.

Регулярное участие в скрининговых программах, соответствующих вашему возрасту и полу, — это самый эффективный способ "поймать" рак на ранней, излечимой стадии. При появлении любых настораживающих симптомов не стоит ждать и заниматься самолечением — нужно немедленно обратиться к врачу для углубленной диагностики.

«В США сейчас разрабатывается метод ранней диагностики рака по биологическим жидкостям, — поясняет Елена Кирпа-Иванова. — Это тест, который позволяет обнаружить фрагменты ДНК, РНК и атипичных протеинов в жидкостях человека: крови, слюне, моче. К сожалению, после обнаружения этих фрагментов не всегда понятно, что с ними делать дальше: может быть, это случайная мутация, которую организм уже обнаружил, а может быть, действительно где-то зреет опухоль. К тому же, не всегда по опухолевым клеткам понятно, в каком органе они развиваются — например, элементы аденокарциномы может встречаться во всех железистых тканях: от молочной железы до предстательной. Технология находится на этапе регистрации в FDA (Federal Drug Agency) и, вполне возможно, у нее большое будущее — с ее помощью можно будет достоверно определить, есть ли у человека рак, сделав анализ крови, слюны или мочи».

Инструментальные методы диагностики

Остановимся на основных методах диагностики рака: компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ-КТ).

«Есть метод сканирования всего тела — ПЭТ-КТ: с его помощью можно увидеть совсем небольшие участки измененных тканей, приняв препарат, который избирательно накапливается в клетках опухоли, — говорит Елена Кирпа-Иванова. — Такой метод подходит, например, для оценки распространения меланомы. При всей своей наглядности ПЭТ-КТ в качестве скрининга "на все опухоли" не подходит, а жаль. Было бы очень удобно иметь в арсенале возможность обследоваться с помощью одного единственного исследования».

Применение ПЭТ/КТ в России

Этот метод помогает в определении наличия и локализации новообразований, а также выбрать тактику дальнейшего лечения. Также ПЭТ/КТ применяют для лечения ишемической болезней сердца, кардиомипаопатии, нейродегенеративных заболеваний и прочих воспалительных процессов.

Кроме того, применение ПЭТ/КТ используется для планирования курса лучетерапии и определения места биопсии. Стоимость этой процедуры будет зависеть от использования контрастного вещества, консультации специалиста и результатов исследования, которые будут выданы на руки пациенту.

Лабораторная диагностика и анализы

Существуют целенаправленные анализы, например, генетические тесты на BRCA1 и BRCA2, которые определяют наследственную предрасположенность к раку молочной железы и яичников. Суть теста состоит в выявлении повреждений ДНК, которая может привести к риску возникновения онкологии на генетическом уровне.

Некоторые ситуации, когда рекомендовано тестирование:

рак молочной железы или яичников у ближайших родственников, особенно в возрасте до 50 лет;

нередкие случаи рака в семье: опухоль молочной железы, яичников, поджелудочной железы;

наличие семейной истории рака молочной железы у мужчин;

выявление рака молочной железы или яичников до 45 лет;

двусторонний рак молочной железы или сочетание рака молочной железы и яичников.

При этом результаты анализов могут быть абсолютно разными: вероятность риска заболевания раком будет зависеть от вероятности положительного результата анализа. В любом случае постановка окончательного диагноза возможна после окончательного исследования генетика и лечащего врача, чтобы в дальнейшем выбрать оптимальную тактику обследования.

«Жидкостная биопсия. По мне это самый революционный метод последних лет, — говорит Александр Михайлов. — Что это? Анализ крови, который выявляет в образце циркулирующие опухолевые клетки опухолевой ДНК или экзосомы, которые опухоль выделяет в кровоток».

ПЭТ-визуализация нового поколения и новые контрастные вещества. Традиционная ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) становится еще точнее.

ПЭТ/МРТ: сочетание ПЭТ и МРТ дает более четкое изображение, особенно для опухолей мозга, органов малого таза и молочной железы, с меньшей дозой облучения.

Новые радиофармпрепараты: вместо стандартного "меченого сахара" (ФДГ) создаются маркеры, которые "прилипают" к специфическим молекулам на поверхности раковых клеток (например, к ПСМА при раке простаты). Это позволяет находить даже мелкие метастазы.

Молекулярная и геномная диагностика

Что это? Глубокий анализ опухоли на генетическом уровне для выявления специфических мутаций, биомаркеров и "слабых мест" конкретной опухоли.

Преимущества

Точный прогноз: позволяет предсказать агрессивность опухоли.

Подбор целевой терапии: позволяет назначить лекарство, которое будет атаковать именно ту мутацию, которая есть в опухоли пациента (например, препараты против мутации EGFR при раке легкого).

Иммуногистохимия: определяет наличие на клетках специфических рецепторов (например, гормональные рецепторы при раке груди), что критически важно для выбора лечения.

Текущее применение стало стандартом для многих видов рака. Панели NGS (секвенирование нового поколения) позволяют проверить сотни генов за один раз.

Новые эндоскопические технологии

Эндоскопия становится не только диагностической, но и "умной".

Эндоцитоскопия и микроскопия позволяют получить изображение клеток слизистой оболочки в режиме реального времени с очень высоким разрешением, почти как при гистологическом исследовании, но без взятия образца.

Виртуальная хромоэндоскопия: специальные световые фильтры подсвечивают капилляры и структуры слизистой, помогая отличить здоровую ткань от предраковой или раковой.

Капсульная эндоскопия: пациент проглатывает капсулу с камерой, которая делает тысячи снимков кишечника. Технология совершенствуется для лучшего осмотра тонкой кишки.

Термография и радиотермометрия

Эти методы пока носят больше вспомогательный характер, но продолжают развиваться.

Что это? Регистрация теплового излучения тела. Раковые опухоли часто имеют более высокую температуру из-за активного метаболизма и образования новых сосудов.

Преимущества: абсолютно безопасно, нет облучения.

Недостатки: низкая специфичность (воспаление тоже дает повышение температуры), поэтому используется как дополнительный метод, например, в маммографии.

Онкомаркеры. Это очень частый вопрос, вокруг которого существует много мифов. Да, онкомаркерам можно доверять, но только в определенных ситуациях и ни в коем случае не для самостоятельной диагностики. Их роль часто понимается неправильно.

Когда онкомаркера можно и нужно доверять? Онкомаркеры — это ценный инструмент для врача в следующих ситуациях:

при оценке эффективности лечения;

с целью раннего выявления рецидива (повторения болезни);

при определении прогноза и агрессивности опухоли.

Когда онкомаркерам нельзя доверять для постановки диагноза? Самая большая и опасная ошибка — использовать онкомаркеры как скрининговый тест для самостоятельной проверки на рак. Вот почему это ненадежно:

Неспецифичность. Уровень онкомаркера может повышаться при доброкачественных заболеваниях и состояниях.

Нечувствительность. На ранних стадиях рака уровень онкомаркера может оставаться в норме.

Отсутствие органной специфичности. Большинство онкомаркеров не указывают на конкретный орган. Один и тот же маркер может быть повышен при разных видах рака.

Что делать, если онкомаркер повышен? Самое главное — не паниковать. Повышенный онкомаркер — это еще не диагноз "рак". Это сигнал для врача о необходимости найти причину, поэтому необходимо записаться к терапевту.

Вывод: онкомаркеры — это важный инструмент в руках врача-онколога для наблюдения за течением болезни и эффективностью лечения. Но это плохой и опасный инструмент для первичной диагностики. Доверяйте их интерпретацию только специалисту.

Комплексный подход

Здесь сходятся во мнении практически все врачи-онкологи. Рак — заболевание со многими неизвестными и разными значениями, поэтому комплексный подход к проблеме предпочтителен.

«Врачи для принятия врачебного решения — а онкология требует очень внимательного, междисциплинарного подхода — пытаются собрать максимум информации, чтобы не упустить влияния разных факторов на дальнейшее развитие ситуации, — поясняет Андрей Варивода. — Тут важна генетика, оценка текущих параметров, образ жизни, данные с аппаратов, даже наличие аллергии и т.д. И, только собрав максимальные данные, их можно обработать и предложить варианты решений проблемы».

«Комплексный подход в диагностике — не прихоть, а необходимость, — добавляет Роман Петров. — Ни один метод по отдельности не является абсолютно точным. Обнаруженная на КТ "тень" — еще не рак. Только биопсия дает окончательный ответ. Комбинация методов позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить стадию болезни, выявить возможные метастазы и, что особенно важно, изучить биологические свойства опухоли — найти конкретные мутации и "мишени" для таргетной или иммунотерапии. Такой всесторонний анализ минимизирует риск ошибки и позволяет разработать максимально персонализированный и эффективный план борьбы с болезнью».

Наш эксперт Гульнара Орлова дает свои рекомендации:

«Врачи используют сразу несколько методов диагностики: сочетание визуализации, лабораторных и генетических исследований повышает точность и снижает риск ошибки. Если раньше лечение онкозаболеваний сводилось к хирургическому удалению опухоли и химиотерапии, то сегодня медицина располагает целым спектром инновационных подходов, например, таргетная терапия, которая воздействует на конкретные мутации в клетках, иммунотерапия, обучающая иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки, а также генная терапия, позволяющая корректировать поврежденные участки ДНК».

«Онкология — это группа очень разных заболеваний, которые объединяются в одно понятие благодаря своим ключевым признакам: злокачественные опухоли имеют свойство рецидивировать (повторяться), метастазировать (распространяться по окружающим органам и тканям) и прорастать в окружающие ткани. Доброкачественные образования не прорастают в окружающие ткани — они их отодвигают, — подытоживает Елена Кирпа-Иванова. — Мы используем несколько видов диагностики, потому что для каждой конкретной болезни нужно подобрать свой "ключ", чтобы оценить распространенность процесса. И для каждого органа, для каждой локализации существует свой эффективный метод диагностики и выявления опухолевых клеток. Мы используем комплексный подход, потому что мы лечим не болезнь, а человека — оцениваем его в комплексе. Например, мы подозреваем у пациента рак предстательной железы. Нам нужно понять не только то, как распространяется болезнь у пациента, но и каковы ресурсы его организма, его самочувствие, чтобы оценить, не будет ли для него лечение более тяжелым, чем относительно неагрессивный процесс заболевания».

Основные направления лечения рака в XXI веке

Лечение рака в XXI веке можно охарактеризовать как цепь сплошных революций. Конечно, универсальной таблетки от рака изобрести так и не удалось, но ряд открытий все-таки был сделан. Вплоть до изобретения вакцины от рака, ставшей настоящим прорывов в борьбе с онкологией.

Кстати, вакцину, разработанную на базе передовых медицинских технологий ФМБА РФ, станут применять уже в этом году. Ее суть состоит в том, что в основе ее механизма лежит "обучение" иммунной системы распознавать опухолевые образования и противодействовать им. Добавим, что на сегодня лечение новой противораковой вакциной прошли уже более 900 пациентов.

Ученые НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова разработали уникальную технологию создания противоопухолевых вакцин на основе клеток иммунной системы. Эти препараты могут быть эффективны даже в терминальных случаях раковых заболеваний. Патент на последний из компонентов был получен в 2021 году. Сейчас технологию готовят к лицензированию, после чего будут применять для спасения пациентов.

Для создания вакцины ученые берут кровь именно того пациента, для которого предназначается лекарство, обрабатывают ее специальным образом, обучая на девяти раковых культурах, и затем вводят больному. Если организм отзывается на препарат (это бывает в 40% случаев), то иммунная система начинает распознавать клетки опухоли и уничтожать их.

«Онкологические пациенты нуждаются в разных методах лечения, — объясняет одна из создателей дендритной вакцины, заведующая научным отделом онкоиммунологии НМИЦ имени Н.Н. Петрова Ирина Балдуева. — Это и лучевая, и таргетная, и радио-, и химиотерапия, хирургические вмешательства и иммунотерапия. Противоопухолевая вакцина — один из видов иммунологического лечения».

«Современная онкология стремительно движется в сторону персонализации и прецизионного подхода, — считает Роман Петров. — Сегодня лечение все чаще подбирается не на основе органа происхождения опухоли, а на основании ее уникального генетического портрета. Этот принцип реализуется через молекулярное профилирование, которое стало стандартной практикой для поиска целевых "уязвимостей" раковой клетки перед началом терапии. Одним из самых мощных инструментов стала иммуноонкология, научившаяся использовать ресурсы собственной иммунной системы пациента для борьбы с болезнью. Параллельно происходит минимизация инвазивности вмешательств благодаря развитию роботизированной хирургии и высокоточной стереотаксической радиотерапии. Принципиально меняется и подход к качеству жизни пациента. Поддерживающая терапия, включающая купирование боли, тошноты и психологическую помощь, теперь интегрируется в процесс лечения с самого начала, а не только на терминальных стадиях. Наконец, все большее значение приобретает упреждающая стратегия, смещающая фокус на профилактику и раннее выявление с помощью скрининговых программ и вакцинации от онкогенных вирусов, таких как ВПЧ».

Эксперт-онколог Елена Кирпа-Иванова комментирует:

«Я бы выделила одно главное направление лечения злокачественных опухолей в XXI веке — это персонализация. Мы стараемся узнать о каждом варианте опухоли, потому что даже в одном органе они могут быть разными, и лечить их нужно с помощью разных подходов. И мы стремимся узнать о каждой болезни как можно больше мелких деталей, чтобы подобрать самое эффективное и нетравматичное лечение. Если до недавнего времени нас интересовало, в основном, в каком органе находится болезнь, какого она размера и как распространяется, то сейчас мы оцениваем гистологическую структуру ткани, делаем иммуногистохимию, чтобы можно было выявить уязвимые места опухоли, проводим генетические исследования. Все это делается, чтобы найти лечение, которое принесет максимальный эффект с минимальным ущербом для организма».

«Лечение рака в XXI веке пережило настоящую революцию и сместилось от тотального уничтожения опухоли любой ценой к точному, персонализированному и комплексному подходу, — поясняет Александр Михайлов. — Основные направления можно разделить на две большие группы: эволюцию традиционных методов и появление принципиально новых. Таргетная (целевая) терапия — основа персонализированной медицины. Суть: препараты "бьют" не по всем быстро делящимся клеткам (как химиотерапия), а по конкретным молекулам-мишеням ("ахиллесовой пяте"), которые есть только в раковых клетках и необходимы для их роста и выживания. Иммунотерапия — cамое прорывное направление, удостоенное Нобелевской премии в 2018 году. Суть: вместо того чтобы атаковать саму опухоль, лекарства "снимают тормоза" с собственной иммунной системы пациента, позволяя ей распознать и уничтожить раковые клетки. Точная лучевая терапия. Традиционная лучевая терапия стала намного безопаснее и эффективнее. Суть: максимальное облучение опухоли при минимальном воздействии на здоровые ткани. Малоинвазивная и роботизированная хирургия. Хирургия остается главным методом при локализованных опухолях, но стала более щадящей. Суть: удаление опухоли через минимальные разрезы. Технологии: Лапароскопия и робот-ассистированные системы (Da Vinci). Они обеспечивают 3D-изображение высочайшей четкости и невероятную точность движений хирурга».

Хирургическое лечение

Хирургия была и остается ключевым средством в борьбе с онкологией. Со временем изменилась лишь точность методов оперативного вмешательства — возможности робото-ассистированной хирургии (Da Vinci) способны в разы снизить травматичность и выверенность хирургического процесса. Стали широко использоваться минимально инвазивные методы хирургии: лапароскопия, торакоскопия.

В качестве справки назовем некоторые российские медцентры и клиники, которые используют передовые хирургические технологии:

Московский центр урологии ММНКЦ им. С.П. Боткина,

МКНЦ им. А.С. Логинова (Москва),

НМХЦ им. Н.И. Пирогова (Москва),

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина (филиал НМИЦ радиологии Минздрава России),

НМИЦ им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург),

Городская больница №40 (Санкт-Петербург),

БГМУ (Уфа),

ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского (Краснодар).

Лучевая терапия нового поколения

В чем преимущество этой терапии? Ее можно смело назвать щадящей и высокоточной, применение которой направлено на больные участки, когда облучение происходит без повреждения здоровых тканей.

Протонная терапия — один из методов современной лучевой терапии, который воздействует на злокачественные опухоли при помощи пучков протонов. Метод отличается точностью облучения непосредственно больного участка без затрагивания окружающих здоровых тканей. Риск возникновения побочных эффектов сведен к минимуму, кроме того, протонная терапия показана при лечении труднодоступных опухолей, расположенных вблизи критически важных органов, таких как мозг, глаза, позвоночник. Более того, этот вид терапии может применяться в большинстве случаев онкологии.

Объемная дуговая моделированная терапия (VMAT), при которой излучение доставляется по дуге в 360 градусов вокруг пациента. Подобный метод позволяет постоянно моделировать дозу и скорость доставки облучения.

Интенсивно-модулированная лучевая терапия (IMRT) действует при помощи нескольких небольших лучей, что позволяет корректировать излучение в соответствии с контурами опухоли, минимизируя при этом воздействие на близлежащие здоровые ткани.

Лучевая терапия под визуальным контролем (IGRT) характеризуется визуализацией в реальном времени (рентген и КТ), что позволяет вносить корректировки на месте.

Лучевая терапия RapidArc — форма, нацеленная на быстрое лечение, с постепенным повышением дозы облучения для достижения лучшего результата.

3D-конформная лучевая терапия (3DCRT) затрагивает трехмерные контуры опухоли сформированными пучками излучения.

Стереотаксическая терапия для тела (SBRT) применяется для лечения небольших новообразований в различных местах, в том числе в таких органах как легкие, печень и позвоночник. Довольно высокие дозы радиации высоко точно доставляются за минимальное количество сеансов.

Адаптивная лучевая терапия ETHOS отличается применением ИИ для повышения точности облучения и персонализированного лечения.

Что касается получения бесплатной лучевой терапии, то в России онкобольные пациенты могут получить ее в рамках ОМС в следующих клиниках:

Онкологический центр Sofia в Москве, где один сеанс современной лучевой терапии заменяет 30-40 традиционных сеансов;

Институт ядерной медицины с современным оборудованием и технологиями лучевой и радионуклидной терапии;

Клиника "К+31", где можно получить лечение лучевой терапией жителям всех регионов России за исключением Москвы и Московской области, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Химиотерапия и таргетная терапия

Начнем с высказывания нашего эксперта Романа Петрова:

«Современная онкология совершила качественный скачок от радикального лечения к прецизионному управлению болезнью. Традиционные методы, такие как хирургия и лучевая терапия, сегодня работают с ювелирной точностью, минимизируя повреждение здоровых тканей. Химиотерапия по-прежнему имеется в арсенале врачей, но теперь ее часто дополняют более прицельные методы. Среди них — таргетная терапия. Если химиотерапия действует на все быстро делящиеся клетки подряд, то таргетные препараты точечно бьют по конкретным молекулам-"мишеням", которые жизненно важны для раковой клетки».

Пожалуй, стоит сделать акцент на отличиях между традиционной химиотерапией и так называемой целевой таргетной терапией.

Классическая терапия предполагает воздействие на весь организм, поэтому "поражает" не только больные, но и здоровые клетки. К тому же идет довольно сильная интоксикация организма с возникновением массы побочных эффектов — нарушением работы ЖКТ, выпадением волос и пр.

В то время как таргетная (целевая) терапия обладает более щадящим воздействием: препараты целенаправленно выбирают в качестве объектов своего внимания определенные молекулярные мишени, которые способствуют развитию новообразований. При этом не касаясь здоровых клеток. Бьют точно в цель. Оттого и побочных эффектов при подобном лечении намного меньше.

Что касается выбора метода лечения, то все зависит от вида опухоли, стадии болезни, сопутствующих заболеваний и других факторов, поэтому перед началом терапии необходимо проконсультироваться с онкологом.

Как подбирают препараты под тип опухоли

Используют, как правило, индивидуальный подход, в первую очередь в силу того, что у разных типов рака существует разная степень чувствительности к действию противоопухолевых препаратов.

Для подбора лекарственных средств надо учитывать следующие показатели:

Тип рака, среди всех разновидностей наибольшей чувствительностью обладают такие как опухоли яичка и яичников, анального канала и матки, лимфома Ходжкина и Беркитта.

Имеющиеся метастазы, которые также могут влиять на чувствительность.

Общее состояние пациента, при котором важно подобрать препарат или группу препаратов с минимальным проявлением побочных действий.

Сопутствующие патологии, которые могут оказаться противопоказанием к проведению противоопухолевой терапии.

Размер и степень роста опухоли: быстро увеличивающиеся в размере новообразования намного чувствительней к химическому составу лекарств нежели медленно растущие.

Как правило, врачи берут за основу протоколы лечения того или иного типа рака, которые составлены на основе научных изысканий случаев заболеваний среди тысяч пациентов. Также в протоколах прописаны препараты и их сочетания, которые могут оказаться наиболее эффективны при различных типах злокачественных новообразований.

Обычно подбирают два-три препарата разных фармакологических групп, для чего созывается консилиум специалистов из онколога, радиолога, химиотерапевта и других специалистов. В некоторых случаях проводят также генетический анализ, чтобы избежать нежелательных реакций в процессе лечения.

Иммунотерапия

Еще один новый метод лечения рака, который направлен на активизацию собственного иммунитета пациента в качестве основного средства борьбы с новообразованием.

«Здесь использована идея о том, чтобы "поручить" иммунитету распознавать опухолевые клетки и уничтожать их, — объясняет Елена Кирпа-Иванова. — Проблема в том, что клетки опухоли очень похожи на наши собственные, поэтому иммунная система их не опознает. Они довольно устойчивы, плохо поддаются разрушению и хорошо маскируются под обычные клетки организма с помощью выработки определенных веществ. Именно эти моменты призвана преодолеть иммунотерапия. Она подходит не для всех видов онкологии, но для некоторых ее видов улучшает прогноз заболевания и увеличивает продолжительность жизни. Основных вариантов иммунотерапии три: первый — это ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. Есть белки, которые "переключают" иммунитет, тормозят или активируют иммунный ответ. Действие ингибиторов контрольных точек основано на подавлении сигнальных путей, связанных с этими белками, и усилении противоопухолевого действия наших собственных лимфоцитов. То есть препарат не уничтожает клетки опухоли, а делает их видимыми для организма. Второй вариант — цитокины, специальные белки, которые направляют иммунный ответ на определенную мишень. Они сообщают организму, что нашли измененные клетки, и таким образом ускоряют гибель опухолевых клеток и продлевают жизнь здоровых. Цитокины для иммунотерапии создаются искусственно, они замедляют как рост клеток опухоли, так и рост кровеносных сосудов, которые ее питают. Такой подход применяется при неходжкинской лимфоме, раке почек, лейкозе, саркоме Капоши и меланоме. Иммунотерапия с помощью цитокинов значительно увеличивает продолжительность жизни пациентов, у которых опухоль вышла за пределы своего первичного очага. Третий вариант — вакцинотерапия. Она отличается от противовирусных прививок тем, что борется с уже развившимся заболеванием. Для создания вакцины берут клетки опухоли, их части или отдельные антигены — именно они "обучают" иммунитет распознавать и уничтожать измененные клетки, которые до сих пор "прятались" от иммунной системы. Сейчас вакцинотерапия находится на стадии клинических испытаний».

Еще один наш эксперт Александр Михайлов отмечает, что:

«Иммунотерапия — это одно из самых современных и прорывных направлений в лечении рака. Если представить борьбу с раком как войну, то: химиотерапия — это ковровая бомбардировка, которая бьет по всем быстро делящимся клеткам (и больным, и здоровым); таргетная терапия — это высокоточная ракета, которая летит в конкретную "ахиллесову пяту" раковой клетки; иммунотерапия — это обучение и вооружение собственной армии организма (иммунной системы), чтобы она сама распознала и уничтожила врага. Иммунотерапия — это лечение, которое снимает "тормоза" с иммунной системы, позволяет увидеть и атаковать опухоль».

Онколог Елена Кирпа-Иванова - о некоторых подробностях CAR-T-терапии:

«Существует такой метод, он заключается в том, что собственные Т-лимфоциты пациента модифицируются с помощью генных технологий, и к ним "подшивают" искусственно созданные рецепторы, нацеленные на уничтожение определенного типа опухолевых клеток. Для этого сначала изучают опухолевые клетки, ищут их уязвимые места и подбирают для них специальные рецепторы. Затем размножают собственные Т-клетки пациента с рецепторами и вводят их в организм, где они прицельно борются с раковыми клетками. Перед этим пациенту проводят курс химиотерапии, снижающий активность обычных Т-клеток, чтобы они не отторгали модифицированные клетки. Это очень токсичное, сложное и дорогостоящее лечение, но оно может быть спасением для пациентов, например, с лимфомами или лейкозами, для которых обычное лечение оказалось неэффективным. CAR-T-терапию проводят в условиях отделения реанимации, потому что она может вызвать серьезные осложнения: стойкую лихорадку, риск присоединения любых инфекций и их неуправляемое течение, угнетение собственных кроветворных клеток. Нынешний медицинский тренд — это органосохраняющее лечение, при котором у человека остается максимальное количество неповрежденных тканей при том же результате. Например, при раке молочной железы еще недавно были распространены объемные калечащие операции — удаление всех мягких тканей молочной железы и огромного количества лимфоузлов, что приводило к отекам, лимфостазу, болям в конечностях, ограничению подвижности. Также удаляли большую (а иногда и малую) грудную мышцу. Сейчас, в зависимости от расположения и размера опухоли молочной железы, проводят такие операции, после которых незаметно, что с грудью вообще что-то делали. Это может быть аккуратный параальвеалярный разрез, через который удаляют определенный объем железистой ткани, и небольшая аккуратная лимфаденэктомия, когда удаляют только ближайший пакет лимфоузлов. После такого вмешательства качество жизни практически не страдает. Такой органосохраняющий подход стараются применять для всех органов, которые играют важную роль в организме».

Генная терапия и новые подходы

Врач-онколог Александр Михайлов об очередном новом подходе в лечении онкологии:

Генная терапия — одна из самых многообещающих областей современной медицины, которая принципиально отличается от традиционных подходов к лечению.

Простыми словами это метод лечения, который борется с болезнями на самом фундаментальном уровне — на уровне генов. Вместо того, чтобы бороться с симптомами или последствиями болезни, она пытается устранить ее первопричину: дефектный (мутировавший) ген.

Как это работает? Представьте, что наш геном — это огромная инструкция по сборке и управлению организмом. Если в этой инструкции есть опечатка (мутация), клетки начинают работать неправильно, что приводит к болезни.

Суть генной терапии — доставить в больные клетки правильную, рабочую копию гена, чтобы заменить или исправить дефектную. Это, как если бы вы взяли учебник с критической опечаткой и вклеили в него правильную страницу.

Одной из самых сложных задач считаю — безопасно и точно доставить терапевтический ген в нужные клетки организма. Для этого используются переносчики-векторы".

Что из себя представляют технологии CRISPR/Cas9, вирусные векторы и редактирование ДНК? CRISPR/Cas9 — система, которая изначально использовалась бактериями для защиты от вирусов. Потом ее стали использовать в качестве технологии для редактирования генов. Она состоит из двух компонентов: CRISPR (короткие палиндромные повторы, расположенные группами) и Cas9.

В основе работы CRISPR/Cas9 лежит принцип:

Создания направляющей РНК (sgRNA), которая содержит участок последовательности ДНК, требующий замены.

Связывания sgRNA с белком Cas9, который способен разрезать ДНК в определенном месте. Вместе они образуют комплекс, который находит и расщепляет целевой участок ДНК.

Внесения изменений. После того как Cas9 "вскрывает" ДНК, клеточный репарационный механизм "чинит" разрыв.

Редактирование ДНК с помощью CRISPR/Cas9 позволяет получать различные модификации генома: вносить точечные мутации, встраивать в определенные места новые гены, исправлять или заменять отдельные генетические элементы и фрагменты генов.

Некоторые виды применения CRISPR/Cas9:

лечение генетических патологий из разряда наследственных заболеваний;

в онкологии при точечных атаках опухолевых клеток и участков;

в фармакологии при разработке новых лекарственных препаратов.

«Венцом персонализации считается генная и клеточная терапия, такая как CAR-T-клеточная терапия, — поясняет хирург-онколог Роман Петров. — Это лечение можно назвать "живым лекарством": у пациента забирают его собственные иммунные клетки, генетически "перепрограммируют" их в лаборатории, чтобы они научились находить и атаковать опухоль, размножают и возвращают в организм. Этот подход совершил переворот в лечении некоторых видов лейкозов и лимфом».

Новые технологии и персонализированная онкология

За последнее время в лечении онкологии наметился настоящий прорыв, прежде всего, благодаря использованию новых технологий, среди которых можно выделить:

персонализированную медицину, которая предусматривает лечение с учетом индивидуальных особенностей организма пациента, вплоть до генетических;

роботизированную хирургию, направленную на высоко точные операции;

малоинвазивные методы, которые позволяют воздействовать на опухолевые образования при помощи тепла, холода или ультразвука;

иммунотерапию и таргетную терапию;

лучевую терапию нового поколения;

CAR-T-терапию, при которой для борьбы с опухолью "перепрограммируются" собственные клетки пациента;

противоопухолевые вакцины, с помощью которых активируют собственный иммунный ответ против антигенов опухоли;

жидкую биопсию.

Наш эксперт Гульнара Орлова продолжает тему новых технологий в лечении онкологии:

«На стадии клинических испытаний находятся и другие перспективные методы, например, использование вирусов для избирательного уничтожения опухолей и органопринтинг тканей на 3D-принтерах. Все чаще применяются робот-ассистированные операции, которые сокращают период восстановления и повышают точность вмешательства. Особую роль в онкологии сегодня играет искусственный интеллект. Алгоритмы машинного обучения уже помогают врачам анализировать изображения КТ и МРТ, находить мельчайшие изменения, недоступные человеческому глазу, прогнозировать риск рецидива и подбирать персонализированные схемы терапии. Это не замена врача, а инструмент, который повышает точность и скорость принятия решений».

«Искусственный интеллект становится незаменимым помощником врача-онколога, кардинально трансформируя все этапы работы с заболеванием, — отмечает хирург-онколог Роман Петров. — В визуальной диагностике алгоритмы ИИ с высочайшей точностью анализируют медицинские изображения — рентгеновские снимки, КТ, МРТ и маммограммы — и способны обнаружить минимальные опухолевые изменения, невидимые человеческому глазу. Эта же технология во время эндоскопии повышает уровень обнаружения малозаметных образований, таких как аденомы. В патоморфологии ИИ ускоряет и стандартизирует анализ гистологических препаратов, помогая точно классифицировать тип и степень злокачественности опухоли. На основе больших данных строится прогнозирование: ИИ оценивает индивидуальные риски развития рака, предсказывает вероятное течение болезни и помогает врачу подобрать оптимальную схему лечения. Завершает эту комплексную работу анализ сложных геномных данных, где ИИ расшифровывает геном опухоли, чтобы идентифицировать целевые мутации для персонализированной терапии».

Андрей Варивода об использовании ИИ в таргетной терапии:

«Например, жидкостная биопсия и ИИ становятся неотъемлемым инструментом онколога для подбора и контроля эффективности таргетной терапии, это уже настоящее. Рак — это сложный процесс, который состоит из многих факторов, поэтому ИИ здесь незаменим. Алгоритмы с большой выборкой разнофакторных данных позволяют взглянуть в глубь заболевания и, возможно, найти сложные взаимосвязи в организме для анализа и оценки».

Цифровые платформы и базы данных пациентов для анализа больших данных

Немаловажную роль в выборе способа лечения онкологии и персонализированного подхода к пациенту играют большие данные, которые содержатся в цифровых платформах и базах данных. Они позволяют составить объективную картину протекания болезни на основе целого массива информации о каждом конкретном случае. Конечно же, сбор и обработка всех данных делается при помощи ИИ. Приведем наиболее популярные и значимые базы и платформы.

Базы данных пациентов:

SibMed Clinical Data Repository — русскоязычное хранилище информации из университетских клиник с амбулаторными и стационарными данными.

MIMIC — крупнейшая коллекция данных анонимных пациентов реанимационных отделений. Содержит информацию о госпитализации, диагнозах, выписанных препаратах, показателях жизнедеятельности, применяемых методах лечения и т.д.

Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) содержит информацию из баз данных США, открытых для доступа и использования.

Цифровые платформы:

Webiomed — собрание прогнозной аналитики на основе ИИ: обработка всех имеющихся медицинских данных о человеке за все годы его жизни, включая хронологию течения болезней, анализов и обследований. А также данные неклинических показателей — наследственность, вредные привычки, образ жизни и пр.

Botkin.AI — анализ медицинских рентген-изображений, предназначенный для выявления патологий с помощью ИИ.

Care Mentor AI — система ИИ для трактовки результатов лучевых исследований, включая рентген, КТ, МРТ и маммографию. Нацелена на выявление патологий на начальной стадии онкозаболевания.

Semantic Hub нацелена на анализ и адаптацию языка для изучения данных в интернете. Помогает фармкомпаниям "услышать" пациентов с редкими патологиями.

Подбор терапии по генетическому профилю опухоли

Эта часть персонализированной медицины направлена на подбор терапии по генетическому признаку онкозаболевания. Проводится анализ генетических характеристик опухолевых клеток, который позволяет выявить мутации, чувствительность к препаратам и разработать план индивидуального лечения.

В частности, подобный вид терапии позволяет:

остановить выбор на таргетной терапии, которая способна воздействовать точечно на измененные клетки;

определить предрасположенность пациента к определенному виду рака;

спрогнозировать течение болезни, в том числе предопределить риски всех осложнений;

определить риски применения тех или иных лекарственных препаратов в лечении опухолей — рассчитать дозировку либо отменить их применение.

Что касается методов для подбора терапии по генетическому признаку, то они включают в себя секвенцирование NGS, жидкостную терапию и ИГХ.

Среди крупнейших клиник, развивающих персонализированную медицину, лидирует Mayo Clinic (США). Там имеется Центр персонализированной медицины, в котором ведутся исследовательские работы, а также работают эксперты, которые решают сложные медицинские задачи по всему миру.

Профилактика и ранние признаки онкозаболеваний

«Профилактика рака делится на первичную (предотвращение болезни) и вторичную (раннее выявление), — говорит Роман Петров. — К первичной относится здоровый образ жизни: отказ от курения и алкоголя, правильное питание, физическая активность, защита от солнца и вакцинация. В России в рамках национального проекта "Здравоохранение" действуют программы диспансеризации и профосмотров, которые включают в себя основные виды скрининга. Их цель — охватить как можно больше людей и выявить предраковые состояния или рак на той стадии, когда он лучше всего поддается лечению».

Елена Кирпа-Иванова рассказывает о профилактике и госпрограммах, которые подключены к обследованиям на предмет наличия рака:

«Как мы уже говорили, "онкология" — это собирательное название разных заболеваний. И их профилактика в чем-то похожа, а в чем-то различается. Профилактика со стороны государства — это информирование, социальная реклама, пропаганда здорового образа жизни: своевременной вакцинации, отказа от курения и злоупотребления алкоголем. В настоящий момент есть две вакцины, которые можно назвать профилактикой рака: вакцина против гепатита В, который может привести к гепатоцеллюлярному раку, и вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ). Эти вакцины включены в некоторые региональные календари вакцинации (например, в Москве вакцинация от ВПЧ рутинно проводится девочкам 12-13 лет). Но ВПЧ-ассоциированными опухолями могут заболеть и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины, это: рак шейки матки у женщин, для обоих полов рак красной каймы губ, полости рта, языка, ротоглотки, гортаноглотки, гортани, слизистой анального канала и наружных половых органов. Среди госпрограмм есть скрининг на рак молочной железы (это рак №1 по заболеваемости и смертности у женщин) — регулярная маммография в двух проекциях. Также есть скрининг для мужчин на рак предстательной железы. Во время диспансеризации можно выявить опухоль до ее клинического проявления, например, во время флюорографии грудной клетки. Есть программа раннего выявления рака шейки матки для женщин — это происходит во время плановых визитов к гинекологу».

Реабилитация и качество жизни после лечения

О реабилитации, как о важном моменте восстановления после перенесенной онкологии, рассказала наш эксперт Елена Кирпа-Иванова:

«Многие варианты лечения злокачественных опухолей достаточно травматичны и существенно снижают качество жизни. При этом в ряде случаях можно вылечиться или добиться стойкой ремиссии. И важно не только вернуть человека в его привычную жизнь (если он полностью излечен), но и обеспечить максимально качественную жизнь при неполном излечении. Поэтому реабилитация очень важна. Мы смотрим, какие функции у пациента были утрачены, и какие запросы у него есть. Есть варианты реабилитации, которые больше относятся к эстетике — например, хирургическая реабилитация после рака молочной железы. Также есть реабилитация в случае, когда утрачена какая-то функция, например, после излечения рака щитовидной железы или гортани могут быть проблемы с голосом, начиная от осиплости, заканчивая полной невозможностью говорить. В этом случае реабилитация может быть направлена или на восстановление подвижности голосовой складки (после операции на щитовидной железе), или это может быть установка специального аппарата в то место, где раньше была гортань, чтобы восстановить голосовую функцию. После операции — а большая часть лечения злокачественных опухолей связана с хирургическим вмешательством — частый сценарий — развитие рубцовых деформаций. Здесь важную роль играет лечебная физкультура, которая помогает растягивать рубцовую ткань, чтобы вернуть поврежденному органу нужную амплитуду движений. Чаще всего речь идет о мягких и мышечных тканях. Если говорить о рубцовых деформациях полых органов (например, уретры, кишечника или пищевода), то реабилитация будет направлена на хирургическое растяжение рубцовой ткани — мягкое, корректное, чтобы не вызвать перфорацию органа».

Тему реабилитации продолжает Роман Петров:

«Победа над раком — это не только уничтожение опухоли, но и возвращение человека к полноценной жизни. Именно поэтому современная реабилитация стала неотъемлемой частью лечения, выходящей далеко за рамки медицинских процедур. Это целостный путь, который помогает восстановить физическое состояние после операций и преодолеть последствия терапии. Не менее важна психологическая поддержка, дающая силы справиться с тревогой, страхом рецидива и депрессией. На этом пути пациента сопровождает нутритивная помощь для восстановления сил и веса, а также комплексная социальная и трудовая адаптация, конечная цель которой — вернуть человека к привычной активности и профессиональной деятельности".

Александр Михайлов рассказывает о роли реабилитации и фокусе на качестве жизни после лечения рака:

«Реабилитация — это неотъемлемая часть современной онкологии, "третий этап" борьбы с болезнью, наравне с диагностикой и лечением. Если раньше главной целью было "выжить", то сегодня цель — "вернуться к полноценной жизни"».

Почему это так важно? Потому что последствия лечения бывают тяжелыми:

физические: слабость, боль, лимфедема (отек руки/ноги после удаления лимфоузлов), ограничение подвижности, нейропатия (онемение в конечностях после химиотерапии), проблемы с сердцем, бесплодие;

психологические: "синдром выжившего", тревожность, депрессия, страх рецидива, изменение образа тела (например, после мастэктомии);

социальные: сложности с возвращением на работу, финансовые проблемы, изменение роли в семье.

Реабилитация адресует все эти проблемы комплексно. Успешное лечение рака сегодня — это не просто отсутствие болезни на сканах, а возвращение человека к активной, полноценной и качественной жизни".

Часто задаваемые вопросы

Какие анализы нужно сдавать, чтобы проверить себя на рак?

Это так называемые базовые анализы: крови, мочи и кала, по результатам которых можно будет судить о наличии онкологического заболевания. При отклонении от нормальных значений понадобятся более углубленные лабораторные исследования по назначению врача. В программу могут входить такие анализы как:

биохимический анализ крови, который позволит составить картину работы внутренних органов по уровню белка и креатинина, холестерина, глюкозы и билирубина, ферментов АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы и других веществ;

коагулограмма, которая скажет о свертываемости крови;

тесты на онкомаркеры — вещества, которые появляются в организме вместе с растущими опухолями;

анализ кала на скрытую кровь;

цитологические и гитологические обследования, которые позволят выявить атипичные клетки.

Что показывает онкомаркер и можно ли ему доверять?

Тесты на онкомаркеры не могут со 100% точностью информировать о наличия рака в организме. Можно лишь заподозрить онкологию на ранних стадиях. При этом по количеству специфических белков можно определить стадию заболевания, а по их разновидности — о примерной локализации новообразования.

Какие виды рака лечатся успешно?

Некоторые виды рака поддаются лечению довольно успешно при своевременной диагностике и вмешательстве.

Рак молочной железы и шейки матки (вероятность полного выздоровления свыше 90%).

Рак кожи и в основном такая его разновидность, как меланома.

Рак предстательной железы (при выявлении его на ранней стадии выздоровление наблюдается в 99% случаев).

Рак яичка (успешное излечение в 95% случаев).

Лимфома Ходжкина (полное излечение в случаях I и II стадии — в 90% случаев).

Рак щитовидной железы (в зависимости от типа ткани — 98% успеха).

При этом если протекание болезни носит агрессивный характер, то устойчивая ремиссия не всегда гарантирована. Среди таких разновидностей онкологии: рак поджелудочной железы, печени, пищевода, злокачественные глиомы головного мозга.

Что такое таргетная терапия?

Само слово в переводе с английского означает "цель", "мишень", задает направление действия лекарственных препаратов, которое нацелено не на весь организм, а на его пораженные области. Таким образом таргетная терапия блокирует конкретные молекулы в опухолевых клетках. Причем, в отличие от обычной химиотерапии, таргетная направлена исключительно на раковые клетки.

Среди основных направлений действия таргетной терапии фигурируют:

помощь иммунной системе в распознавании опухолевых очагов;

препятствие росту сосудов, питающих опухоль, замедляя таким образом развитие новообразования;

нарушение цепочки химических реакций, которые способствуют росту опухоли.

Где можно пройти диагностику рака бесплатно?

Некоторые учреждения предоставляют бесплатное обслуживание по полису ОМС. Среди основных можно назвать следующие.

Институт ядерной медицины, где за счет федерального бюджета можно получить необходимую консультацию, диагностику и лечение онкологии. Для этого достаточно предоставить удостоверение личности, СНИЛС и полис ОМС.

Онкоцентр Sofia, где можно пройти диагностику с помощью таких методов как ПЭТ/КТ, МРТ, компьютерная томография и сцинтиграфия.

ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, где право на медицинское обслуживание имеют все граждане РФ вне зависимости от места своего проживания.

Кроме того, бесплатное обследование на онкологию можно пройти в московских поликлиниках. Записаться можно через "Госуслуги", регистратуру или с помощью заполнения специальной формы на региональном портале.

Как проходит протонная терапия?

Она проводится амбулаторно. Длительность лечения большинства опухолей составляет 5-7 недель. Однако при некоторых новообразованиях может длится всего несколько дней.

Длительность курса зависит от типа и стадии опухоли. Продолжительность самого сеанса облучения при помощи протонного луча составляет 15-20 минут. Обычно пациент размещается на кушетке, затем проверяется точность положения его тела при помощи прицельных лазерных устройств (в некоторых случаях используется КТ с расходящимся пучком). После этого персонал переходит в соседний кабинет и начинается сеанс протонотерапии.

После получения должной дозы облучения аппаратура автоматически отключается. При этом протонная терапия не сопровождается какими-либо болевыми и неприятными ощущениями.

Чем отличается лечение онкологии в России от Израиля и Германии?

Некоторые отличия лечения онкологии в России, Израиле и Германии все же имеются.

В России:

используются стандартные методы терапии — хирургия, химио- и лучевая терапия;

имеются некоторые проблемы с доступом к малораспространенным методам лечения, например, таким как позитронно-эмиссионная томография с галием-68 и MRI-Fusion-биопсия предстательной железы при раке, которые имеются не в каждом российском городе;

при этом крупные российские города выгодно выделяются на фоне остальных большей оснащенностью современной аппаратурой и различных методов лечения.

В Израиле:

в лечении онкологии врачи используют индивидуальный подход, учитывая вид, тип опухоли и особенности организма. Подбирают в связи с этим вид химиотерапии, а также используют инновационные протоколы;

приоритет отдается операциям, сохраняющим органы;

используют специфические методы лечения, например, лазерную терапию: специальный препарат, разработанный израильскими специалистами, вводится в организм с тем, чтобы накапливаться в раковых клетках, а затем облучать их лазером.

В Германии:

высокий уровень профессиональной подготовки позволяет немецким врачам регулярно браться за пациентов с онкологией, которых в других странах признали безнадежными;

используется самая современная медицинская техника и инновационные методы лечения;

для иностранцев лечение платное, кроме тех, у кого есть ВНЖ.

Заключение

Что дают современные методы диагностики и лечения рака? Прежде всего, надежду на излечение миллионов онкобольных. Главное — не испытывать страх перед коварным заболеванием и вовремя его обнаружить. Благо современные методы обследования позволяют довольно точно выявить первопричину и выбрать правильный курс лечения.

Другое преимущество современных методов борьбы с раком заключается в том, что они на фоне традиционных являются более точными и щадящими. И все же вопрос о том, можно ли окончательно победить рак, до сих пор остается открытым. По этому поводу в качестве аргумента хотелось бы привести высказывание нашего эксперта Александра Михайлова:

Что значит «вылечить рак»? Ремиссия vs. излечение

Стойкая ремиссия — это состояние, при котором все признаки и симптомы рака исчезают и не возвращаются в течение многих лет. Врачи часто используют критерий "5-летней выживаемости". Если через 5 лет после лечения у пациента нет рецидива, его с очень высокой вероятностью можно считать излеченным, так как риск возврата болезни становится крайне низким.

Полное излечение — это цель, к которой стремятся все онкологи. Для многих видов рака она достижима. Фактически, когда врач говорит о "5-летней выживаемости", для большинства пациентов это и есть синоним излечения".

Остается добавить, что на сегодня большинство надежд на излечение связано с вакциной от рака, которая в процессе клинических испытаний показала положительные результаты даже в случаях запущенной онкологии.