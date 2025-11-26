Развитие и старение мозга разделили на пять этапов

Понятно, что это не единый для всех железный график, но на большой выборке хорошо заметны явные пики: 9, 32, 66 и 83 года, то есть такие перестройки — фундаментальное свойство человеческого нейроразвития и старения. Понимание этих изменений может помочь объяснить, почему психические расстройства чаще манифестируют до 25 лет, а люди старше 65 лет особенно уязвимы перед деменцией.

«Важно понимать нормальные переломные моменты в структуре мозга на протяжении жизни, чтобы в будущем мы могли исследовать, что именно нарушается при психических или нейродегенеративных заболеваниях, — говорит Рубия. — Как только мы поймем природу отклонений, это поможет найти способы лечения. Например, можно выяснить, какие факторы окружающей среды или химические вещества вызывают эти различия, и найти способы скорректировать их с помощью терапии, изменений в образе жизни или лекарств».

В первую очередь, однако, необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, применимы ли эти выводы к более разнообразным в этническом и географическом плане популяциям, заключила она.