Эксперт Гуда: ИИ позволяет повышать средний уровень качества знаний

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) усредняет общий уровень качества знаний и повышает его. Такое мнение высказал заведующий исследовательской лабораторией "Микрофлюидные технологии для ускоренного синтеза материалов" Южного федерального университета Александр Гуда.

"Искусственный интеллект усредняет и повышает средний уровень всех исследователей. Не важно в Москве, в Нью-Йорке мы находимся или где-то на окраине, допустить ошибку уже сложнее. Мы пишем запрос, [например в] DeepSeek, спрашиваем что-то, и он, <...> во-первых, нас похвалит, скажет, что мы молодцы, что спрашиваем. А второе - он еще сам додумает, построит правильно вопрос и даст ответ. Поэтому я бы здесь акцентировал внимание на усреднении и повышении среднего уровня качества знаний в научных лабораториях", - отметил он в ходе сессии на Конгрессе молодых ученых.

