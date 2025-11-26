Новый препарат от деменции успешно прошел испытания безопасности

Нужна еще независимая экспертная оценка эффективности VES001. В настоящее время барьер безопасности преодолен.

Фармацевты успешно завершили первый этап клинических испытаний препарата VES001, предназначенный для лечения лобно-височной деменции, являющейся наиболее распространенной формой среди людей старше 60 лет.

Исследование проводили в медицинских центрах Нидерландов и Британии. Участие в эксперименте приняли добровольцы без признаков заболевания, а также с повышенным риском развития по генетике.

У участников из группы риска при ежедневном приеме препарата в течении 90 дней отмечено повышение уровня белка програнулина в крови и спинномозговой жидкости больше чем на 95%. Их уровень восстановился почти до нормальных значений. Принцип действия лекарства основывается на блокировке рецептора сортилина, который отвечает за выведение програнулина из мозга.

Нужна еще независимая экспертная оценка эффективности VES001. В настоящее время барьер безопасности преодолен, побочных эффектов препарат не вызвал.

Ученые ожидают масштабные клинические исследования.

