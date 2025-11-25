Назван простой способ повысить устойчивость сердца к стрессу

Ученые из Университета Граца в Австрии выяснили, что простая практика благодарности может оказывать заметное влияние на физическое состояние человека. Написание письма с выражением признательности улучшает способность сердца регулировать себя во время стрессовых ситуаций и повышает устойчивость к эмоциональным нагрузкам. Работа опубликована в журнале The Journal of Positive Psychology (JPP).

Благодарность традиционно рассматривается как позитивное чувство, повышающее психологическое благополучие. Однако механизмы, связывающие такие эмоции с физиологическими изменениями, оставались малоизученными. Ученые сосредоточились на автономной нервной системе и работе блуждающего нерва, который отвечает за реакции сердца и помогает организму переключаться между состояниями напряжения и покоя.

Ключевым показателем исследователи выбрали вариабельность сердечного ритма — параметр, отражающий гибкость сердечно-сосудистой системы. Чем выше вариабельность, тем лучше организм способен адаптироваться к изменениям.

Чтобы проверить влияние благодарности на эти процессы, ученые провели два эксперимента.

В первом приняли участие 76 человек. Одну половину попросили в течение 15 минут написать письмо человеку, которому они признательны. Участники контрольной группы описывали мебель в своей квартире — нейтральная задача, исключающая влияние эмоционального содержания. Сразу после этого все прошли стресс-тест: участники должны были разучить и исполнить перед камерой песню Робби Уильямса Angels, зная, что их оценивают специалисты.

Выяснилось, что в группе благодарности сердце работало иначе. Во время стрессовой части теста вариабельность сердечного ритма резко снижалась, что свидетельствует о правильном «снятии тормоза» для мобилизации организма. Но как только испытание завершалось, показатели быстро возвращались к норме. Такая U-образная реакция считается наиболее здоровой: человек адекватно реагирует на стресс и так же быстро восстанавливается. У контрольной группы такой динамики не наблюдалось.

Во втором эксперименте 133 участника ежедневно в течение двух недель выполняли упражнение благодарности — записывали или вспоминали три вещи, за которые они благодарны. Контрольная группа фиксировала три самые затратные по времени дела дня. Участники самостоятельно измеряли пульс вечером с помощью приложения на смартфоне.

Через две недели исследователи увидели, что у участников контрольной группы частота пульса постепенно выросла. У группы благодарности этот показатель оставался ниже, что указывает на более спокойное состояние сердечно-сосудистой системы.

Интересно, что при этом участники не сообщали о повышении субъективного чувства благодарности или счастья. Психологические опросы не выявили эмоциональных изменений. Это означает, что физиологический эффект может возникать независимо от осознанного настроения — возможно, сама фокусировка внимания на благодарности запускает регуляторные механизмы мозга.

Ученые планируют изучить, какие именно области мозга участвуют в этом процессе. Особое внимание уделяется префронтальной коре, которая одновременно регулирует эмоции и воздействует на работу сердца. По мнению исследователей, понимание этих нейронных механизмов может приблизить ученых к объяснению того, как простое чувство благодарности влияет на здоровье организма.