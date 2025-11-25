Сильные магнитные бури грозят женщинам инфарктом

Глобальное научное изыскание, проведенное бразильскими специалистами, демонстрирует, что геомагнитные возмущения ощутимо увеличивают вероятность развития инфаркта и летального исхода у женщин зрелого и преклонного возраста.

Изучение массива данных за ряд лет обнаружило явную взаимосвязь между отрезками усиленной геомагнитной активности и подъемом числа госпитализаций женщин с диагнозом острого инфаркта миокарда. Как сообщает издание Earth, аналогичные процессы оказывают незначительное воздействие на мужчин, даже при более высоком общем уровне заболеваний сердца и сосудов. Ученые выдвинули гипотезу о том, что электромагнитные колебания способны дестабилизировать электрическую активность сердца, в особенности у лиц, уже имеющих определенные заболевания.