Ученые разработали микроскопического робота для борьбы с болезнями

В Швейцарии учёные создали микроскопического робота размером с песчинку, способного перемещаться внутри человеческого тела. Перемещается робот при помощи внешних магнитов.

Устройство может проходить по кровеносным сосудам, цереброспинальной жидкости и другим труднодоступным участкам организма, доставляя лекарства точно в очаг заболевания.

Технология уже успешно протестирована на свиньях, чья кровеносная система сродни кровеносной системе человека.

Швейцарский микроробот доставляет активное вещество в нужную зону, минуя здоровые ткани и органы. Это позволяет значительно снизить токсичность терапии и повысить её эффективность даже при использовании сильнодействующих препаратов.

Система представляет собой шесть больших магнитов диаметром от 20 до 25 см. Микробот — это желатиновый шарик из тантала и наночастиц оксида железа, в который также включено лекарство. Шариком в магнитном поле можно управлять джойстиком, как в какой-нибудь игре с гонками по сложной трассе. При этом вместо трассы шарик с лекарством движется по кровеносным сосудам даже против течения крови, настолько сильно влекущее его поле. По адресу доставки капсула разрушается от внешнего импульса, и лекарство попадает преимущественно в целевую область организма.

По мнению авторов исследования, такие магнитные микророботы в будущем смогут радикально изменить подход к лечению онкологических, неврологических и других тяжёлых заболеваний, сообщает 3dnews.ru.

