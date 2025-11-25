Как Минздрав отслеживает развитие системы онкоскрининга

Как будет развиваться программа по борьбе с раком, "Российской газете" рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

"За последние годы онкологическая служба в России развивалась особенно стремительно, системно и последовательно. Благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" и его продолжению, нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", удалось укрепить всю вертикаль помощи: от первичного звена и диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Сегодня доступность лекарственной терапии, высокотехнологичных хирургических вмешательств, лучевой помощи и реабилитации значительно выше, чем несколько лет назад", - сказал академик Каприн.

Он подчеркнул, что вопросы ранней диагностики всегда находились в центре внимания. "Именно эта работа формирует основу профилактики и позволяет существенно повышать эффективность лечения", - подчеркнул Андрей Каприн.

"Система раннего выявления развивается в постоянном режиме. Минздрав каждую неделю проводит штаб под руководством министра, на котором регионы отчитываются о ходе диспансеризации и скринингов. Такой формат обеспечивает управляемость процессов и позволяет оперативно реагировать на возникающие сложности. Да, в некоторых субъектах результаты пока требуют доработки, и эти вопросы обсуждаются предметно, со сроками исполнения. Но мы уже видим положительную динамику: доля выявления заболеваний на ранних стадиях стабильно растет, а это ключевой показатель качества работы всей онкологической службы", - подчеркнул главный специалист Минздрава.

Он также рассказал, как удалось добиться, чтобы онкопациенты получали современное, высокоэффективное лечение.

"Что касается лекарственного обеспечения, могу говорить о текущем периоде: в нашем центре пациенты получают все необходимые препараты, включая современные схемы, если они показаны по клиническим рекомендациям. Принцип назначения терапии исключительно по медицинским показаниям остается неизменным", - подчеркнул Каприн.

Сейчас возникает много опасений о будущем онкопрограммы, ее финансировании.

На этот вопрос академик Каприн ответил так: