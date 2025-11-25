Найден способ точно предсказать риск ранней смерти

Повышенные уровни пяти белков крови могут указывать на скрытый риск ранней смерти — к такому выводу пришли ученые Университета Суррея. Результаты исследования опубликованы в PLOS One.

В крупном анализе данных более чем 38 тысяч участников британского биобанка ученые выявили пять ключевых молекул (PLAUR, SERPINA3, CRIM1, DDR1 и LTBP2), концентрация которых стабильно предсказывала смертность в ближайшие пять и десять лет.

Команда также обнаружила сотни других белков, связанных с повышенным риском смерти даже после учета курения, возраста и хронических заболеваний. Чаще всего к повышенной смертности были привязаны молекулы, управляющие воспалением, ростом клеток и межклеточной коммуникацией. Так, высокий уровень SERPINA1, регулирующего воспаление в легких, оказался одним из наиболее точных предикторов пятилетнего риска.

По словам авторов, такие данные позволяют создать «белковый профиль риска», по которому врачи смогут заранее выявлять людей, кому грозит развитие тяжелых заболеваний. Это позволит проводить ранние вмешательства и снижать нагрузку на систему здравоохранения за счет предотвращения дорогостоящих осложнений.

