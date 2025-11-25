Отходам ускорителей частиц нашли применение в борьбе с раком

Энергия, которая обычно рассеивается впустую в мощных ускорителях частиц, может быть преобразована в ценный ресурс для медицины. Исследователи Университета Йорка доказали, что интенсивное излучение, поглощаемое так называемыми «поглотителями пучка», способно служить сырьем для получения редких изотопов, применяемых в терапии рака. Работа опубликована в журнале Physical Review C (PRC).

Авторы нашли способ задействовать высокоэнергетические фотоны для выполнения второй задачи, не вмешиваясь в основные эксперименты. Один и тот же пучок, предназначенный для изучения фундаментальных свойств материи, может параллельно производить медицинские радиоактивные элементы.

По словам ядерного физика Мамада Эслами из Школы физики, инженерии и технологий Университета Йорка, ученые продемонстрировали возможность получения излучающего изотопа медь-67 — вещества, которое применяется одновременно для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Он отметил, что то, что традиционно воспринимается как отход ускорительных экспериментов, может стать основой для технологий, напрямую влияющих на спасение жизней. При этом работа ускорителей по основному профилю не нарушается.

Медь-67 ценится тем, что ее излучение позволяет разрушать раковые клетки и контролировать эффективность терапии. Клинические испытания уже проверяют ее действие при раке простаты и нейробластоме, однако мировой рынок испытывает серьезный дефицит изотопа из-за сложности его производства.

Поскольку крупные исследовательские ускорители работают длительными циклами, полезное количество изотопов может накапливаться постепенно, без выделения отдельного времени на медицинские задачи. Такой подход позволяет использовать существующие физические установки как источники материалов для радиомедицины, повышая эффективность использования энергии и расширяя доступ к терапевтическим изотопам.

Следующий этап работы предполагает сотрудничество с ускорительными лабораториями и медицинскими центрами для внедрения технологии на других объектах и оценки ее масштабируемости. Ученые надеются, что метод позволит в устойчивом и экономически оправданном режиме производить клинически значимые объемы меди-67 и других необходимых изотопов.

