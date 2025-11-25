ИИ научили выявлять хронический стресс по КТ-снимкам надпочечников

Американские медики разработали систему ИИ, способную выявлять хронический стресс по томографическим снимкам туловища, на которых видны надпочечники пациентов. Объем этих желез очень точным образом отражает уровень стресса, постоянно испытываемого индивидом, сообщила пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

"Мы давно знаем, что хронический стресс накладывает дополнительную нагрузку на множество органов тела человека. Нам впервые удалось обнаружить связь между этим состоянием и объемом надпочечников, чьи снимки регулярно получают медики в рамках рутинных обследований пациентов. Это большой шаг вперед в изучении того, какой совокупный эффект оказывает стресс на здоровье индивида", - пояснила профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) Тереза Симэн, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.

Профессор Симэн совершила это открытие в рамках проекта, направленного на поиск легко выявляемых биомаркеров хронического стресса. Для получения подобных сведений ученые разработали систему ИИ, способную сопоставлять данные разных функциональных исследований, анализов и других замеров, а также результаты психологических тестов, опросов и других подходов для оценки субъективного уровня стресса.

Используя эту нейросеть, исследователи проанализировали набор томографических снимков и других медицинских данных, полученных при наблюдениях за состоянием свыше 2,8 тыс. добровольцев, принимавших участие в одном из проектов по изучению факторов риска развития атеросклероза. В рамках этих наблюдений ученые периодически замеряли уровень кортизола и других биомаркеров стресса, что позволило ИИ сопоставить большое число объективных и субъективных маркеров развития хронических форм этого состояния.

Проведенные нейросетью расчеты показали, что надежным индикатором перемен в уровне хронического стресса является объем надпочечников пациентов, поделенный на их рост в квадрате. Чем выше был этот показатель, тем более высокой была концентрация кортизола и других биомаркеров стресса, что также было характерно и для субъективных ощущений, о которых рассказывали участники наблюдений.

Также высокие значения этого биомаркера ассоциировались с повышенным риском развития сбоев в работе левого желудочка, а также с высоким риском сердечной недостаточности и преждевременной смерти. Подобные тренды в прошлом фиксировались при наблюдениях за пациентами с высоким уровнем хронического стресса, что говорит в пользу использования замеров объема надпочечников в качестве независимого и легко измеряемого индикатора стресса, подытожили ученые.