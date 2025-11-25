В России вывели сорт смородины с рекордным содержанием витамина С

В России вывели новый сорт смородины, которая отличается рекордным содержанием витамина С и высокой урожайностью. Сорт «Байкальское чудо» вывели ученые Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

© runews24.ru

Как уточнили в пресс-службе БГСХА, работа над созданием нового сорта началась шесть лет назад. В результате сегодня с одного куста «Байкальского чуда» можно собрать 5,5 кг ягод или 121 центнер с гектара.

При этом ягоды отличаются большими размерами – до 4 граммов. Что касается полезных свойств, этот сорт содержат 248 мг витамина С и 12,6% сахаров при кислотности 1,10% на 100 граммов.

При этом «Байкальское чудо» легко переносит суровые зимы и неприхотлив в уходе.

Ранее российские ученые вывели новый сорт пшеницы, а специалисты НГПУ и НТИ разработали первый в России инновационный костюм для детей с ДЦП.