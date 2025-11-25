Обнаружен ключ к омоложению крови и иммунитета

Исследователи из IDIBELL представили стратегию, которая может радикально изменить подход к борьбе со старением организма: они смогли «омолодить» кроветворные стволовые клетки с помощью препарата Rhosin — молекулы, блокирующей белок RhoA. Этот белок оказывается чрезмерно активным в стареющих клетках костного мозга, где он реагирует на повышенное механическое напряжение в ядре и запускает цепочку нарушений, приводящих к ухудшению иммунитета и снижению регенерации крови. Работа опубликована в Nature Aging (NA).

В ходе экспериментов ученые показали, что обработка стволовых клеток Rhosin восстанавливает их молодые свойства: клетки снова активно делятся, формируют здоровые иммунные клетки и эффективнее приживаются после трансплантации. Анализ с использованием методов машинного обучения подтвердил, что препарат перестраивает хроматин и снижает повреждающую напряженность ядерной оболочки — один из ключевых драйверов клеточного старения.

Авторы подчеркивают, что в отличие от привычных анти-эйдж технологий, которые лишь замедляют последствия старения, новый подход воздействует на его фундаментальный механизм — возрастные изменения кроветворных стволовых клеток. Если результаты подтвердятся в клинических испытаниях, фармакологическое «омоложение» крови может стать реальным инструментом продления здоровья и профилактики возрастных заболеваний.

