В Москве создали реалистичных фантомов для обучения врачей

В Москве создали два новых медицинских фантома - желудка и пульсирующего артериального сосуда с уникальными характеристиками. Всего столичные ученые разработали уже 14 реалистичных моделей, которые применяются для обучения врачей и настройки диагностического оборудования. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Российская Газета

"Москва регулярно внедряет инновационные разработки не только для улучшения диагностики и лечения пациентов, но и для совершенствования системы обучения врачей. Например, мы продолжаем создавать реалистичные фантомы - модели, имитирующие уникальные свойства и характеристики человека. На них врачи тренируются проводить диагностику с помощью УЗИ, контролируют качество КТ- и МРТ- исследований, а также оттачивают исполнение сложных манипуляций. Московские ученые создали уже 14 разных моделей. Новейшие из них - фантом желудка и пульсирующий фантом артериального сосуда", - рассказала Анастасия Ракова.

Фантом желудка представляет собой модель полого органа со стенкой из пяти слоев, которые отличаются по способности отражать ультразвук, что позволяет получать изображение, аналогичное тому, какое возникает при исследовании реального органа. Внутренний слой, имитирующий слизистую оболочку желудка, имеет складчатую структуру. В разных слоях размещены модели новообразований. Фантом полезен для отработки навыков проведения эндоскопии (гастроскопии), УЗИ-диагностики и взятия биопсии. При проведении биопсии желудка под контролем УЗИ врач должен безошибочно ввести иглу в конкретный слой, точно определяя локализацию новообразования. Ширина каждого слоя примерно 1-3 миллиметра, врачу ни в коем случае нельзя проколоть ошибочный слой или стенку насквозь.

Пульсирующий фантом артериального сосуда - это модель, имитирующая пульс в отдельной части кровеносного сосуда. Он состоит из двух частей: модели брюшной аорты и устройства, создающего пульсовую волну. Фантом помогает врачам-исследователям совершенствовать проведение КТ-ангиографии и отрабатывать навыки проведения сосудистых операций хирургами. Сложности с этим сосудом могут возникнуть во время операции на позвоночнике или в брюшной плоскости, хирург ни в коем случае не должен ее задеть.

"Создание медицинских фантомов - пример того, как наука напрямую работает на качество обучения медицинских специалистов и, как следствие, на уровень медицинской помощи для пациентов. Фантом желудка позволяет отрабатывать сразу несколько ключевых навыков: от УЗИ‑диагностики до биопсии. Статистика по заболеваниям органов ЖКТ говорит, что все меры улучшения качества их диагностики и лечения крайне важны. А пульсирующий фантом артериального сосуда дает возможность увидеть внешне, при пальпации и при использовании компьютерной томографии разницу между нормальной пульсацией и измененной. Неравномерный или интенсивный пульс - один из симптомов аневризмы. Это очень опасное состояние для жизни человека. Врач должен безупречно распознавать такие риски. Тренировка на реалистичном фантоме позволяет закрепить это умение", - сообщил Антон Владзимирский, д.м.н., заместитель директора по научной работе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Центр диагностики и телемедицины - ведущая научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения города Москвы. Он осуществляет организацию и развитие работы отделений лучевой и инструментальной диагностики, цифровую трансформацию здравоохранения, внедрение технологий ИИ в практическую медицину, проводит научные исследования, обучает медицинских работников. Ученые лаборатории Центра создают медицинские фантомы уже более семи лет. Накопленный опыт позволил им сформировать первую в России базу данных тканеимитирующихматериалов для лучевой диагностики MosMedMaterial. В ней объединены сведения о 23 твердых и 19 жидких материалах, предназначенных для создания медицинских фантомов для УЗИ, КТ и МРТ.