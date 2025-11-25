В России создали медицинские ИИ-тренажеры для обучения хирургов

Каждая тренировка на таком симуляторе исключает несчастный случай с реальным пациентом, сообщил заведующий лабораторией экспериментальной и трансляционной медицины Александр Ожерельев

Молодые ученые Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали хирургические ИИ-тренажеры с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности для обучения студентов-медиков. Симуляторы помогают отрабатывать сложные манипуляции без риска для здоровья пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Коллектив лаборатории симуляционных технологий Школы медицины и наук о жизни ДВФУ разработал инновационные хирургические тренажеры для обучения студентов-медиков", - рассказали в пресс-службе.

Врач-хирург медицинского комплекса ДВФУ, заведующий лабораторией экспериментальной и трансляционной медицины Александр Ожерельев отметил, что каждая тренировка на таком симуляторе исключает несчастный случай с реальным пациентом. "Благодаря тактильной точности тренажеров студенты входят в операционную без "синдрома первого раза". Более того, студенты и ординаторы сами участвуют в разработке симуляторов и адаптации алгоритмов. Мы планируем масштабировать проект: внедрять модели и AR-платформы в другие вузы Дальнего Востока, центры симуляции и программы дополнительного образования", - сказал он.

В пресс-службе отметили, что среди преподавателей и студентов особенно востребованы комплексы для обучения ультразвуковой диагностике и проведения биопсии молочной железы. Это сложная инвазивная процедура, которая также психологически тяжела и для пациенток, поэтому отработка техники на симуляторах снижает риск ошибок и делает лечение безопаснее.

"Физические модели обеспечивают реалистичные ощущения и позволяют закрепить теоретические знания на практике. А современные AR/VR-технологии расширяют возможности обычных тренажеров. Обучающийся надевает очки дополненной реальности и видит не только модель органа, но и виртуальный ультразвуковой кабинет с пошаговой инструкцией по выполнению процедуры", - рассказали в пресс-службе.

Школа медицины и наук о жизни ДВФУ более 12 лет готовит врачей для системы здравоохранения и уже выпустила свыше 1,5 тыс. специалистов. Обучение ведется на современной технической базе с участием практикующих врачей, а наличие собственной университетской клиники позволяет студентам с ранних курсов применять полученные знания на практике. Школа реализует программы от среднего профессионального образования до ординатуры по 28 направлениям.