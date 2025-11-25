Создано устройство, показывающее скрытый кариес

В Сеченовском университете создали устройство для дифференциации типов кариозного дентина (твердая ткань зуба) непосредственно во время стоматологического вмешательства, когда стоматолог плохо отличает пораженные ткани от здоровых. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

При лечении кариеса стоматологи нередко сталкиваются с трудностью: визуально или даже под микроскопом невозможно достоверно отличить инфицированный кариесом дентин (CID), который необходимо удалить, от поврежденного, но жизнеспособного дентина (CAD), который следует сохранить. Нанесение специальных красителей частично решает задачу, но увеличивает длительность процедуры и требует дополнительных манипуляций.

Новое устройство лишено этих недостатков. Оно неинвазивно, безопасно для пациента и работает в реальном времени: тонкий оптический зонд прикладывается к поверхности зуба, регистрирует флуоресцентный сигнал и передает данные на компьютер, где с помощью модели машинного обучения мгновенно определяется тип ткани. Алгоритм обучен на спектрах, полученных от более чем 100 удаленных зубов с последующим гистологическим подтверждением диагноза.

«Это качественно новый подход к принятию клинических решений. Мы помогаем врачу получить объективные данные прямо во время препарирования кариозной полости, что снижает риск чрезмерного удаления здоровых тканей и, как следствие, уменьшает вероятность осложнений, включая пульпит и необходимость эндодонтического лечения», — отметила младший научный сотрудник лаборатории клинической биофотоники Сеченовского университета Елена Никонова.

В перспективе разработчики планируют адаптировать алгоритм под разные группы пациентов, включая детей, а также учитывать особые клинические случаи — например, повторное лечение или наличие склерозированного дентина. Кроме того, ведется работа по расширению функциональности устройства: в будущем оно сможет определять не только тип дентина, но и расстояние до пульпы зуба, что позволит еще более точно контролировать глубину препарирования.

В настоящее время устройство применяется в тестовом режиме во время планового лечения зубов для дальнейшего улучшения работы. Исследования ведутся при поддержке программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).