Российские ученые создадут тест-систему для диагностики меланомы

Специалисты Ульяновского педагогического университета приступили к созданию тест-системы для раннего выявления меланомы кожи. Разработка основана на технологии xMAP-ASPE, позволяющей одновременно анализировать более 100 генетических мутаций в течение трех минут.

Метод использует микросферы для мультиплексного анализа, что заменяет несколько отдельных исследований одним комплексным тестом. Это ускоряет диагностику и повышает ее точность. Технология работает с реальными клиническими образцами кожных образований.

Разработка позволит не только диагностировать заболевание на ранней стадии, но и оценивать индивидуальные генетические риски. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ и направлен на решение задач национального проекта по увеличению продолжительности жизни.