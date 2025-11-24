Ученые подтвердили пользу четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя без снижения зарплаты заметно улучшает самочувствие сотрудников и снижает риск профессионального выгорания. К таким выводам пришла международная группа исследователей, проанализировавшая данные почти трех тысяч работников из шести стран. Результаты опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Пандемия COVID-19 изменила отношение к труду и резко усилила интерес к форматам работы, уменьшающим нагрузку на сотрудников. Одним из них стала четырехдневная неделя — не за счет удлинения рабочего дня, а за счет реального сокращения часов при сохранении дохода. Ранее подобные эксперименты проводились редко и в основном на небольших выборках в отдельных странах Северной Европы, поэтому их результаты трудно было переносить на другие сферы и регионы. Новая работа стала крупнейшим международным исследованием этого формата занятости.

В проекте участвовали 141 организация из США, Канады, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. В течение полугода компании переводили сотрудников на 80% прежнего рабочего времени при сохранении полной зарплаты. Чтобы сделать это возможным, работодатели оптимизировали процессы, сокращали низкоэффективные задачи и пересматривали графики. Всего в исследовании приняли участие 2 896 работников; в контрольную группу вошли 12 компаний, которые не стали внедрять четырехдневную неделю, но планировали рассмотреть этот вариант.

За шесть месяцев сотрудники действительно стали работать меньше — в среднем на пять часов в неделю. У части работников снижение нагрузки было еще существеннее. Опросы показали, что участники эксперимента сообщили о снижении уровня выгорания и улучшении показателей психического и физического здоровья. Одновременно выросла удовлетворенность работой. В контрольной группе подобных изменений не наблюдалось.

По словам авторов, ключевыми факторами, объясняющими улучшение самочувствия, стали более качественный сон, уменьшение выраженности усталости и рост так называемой рабочей способности — субъективного ощущения, что человек справляется с задачами лучше. Это указывает на то, что сокращение рабочего времени не приводит к стрессу из-за нехватки часов, а, напротив, помогает оптимизировать нагрузку и избавить сотрудников от перегрузов.

Эффект оказался сильнее у тех, кто смог существенно уменьшить свои рабочие часы. Тем не менее даже при минимальном сокращении нагрузки показатели самочувствия улучшались в среднем по всей группе. Физическое здоровье менялось слабее, что авторы связывают с необходимостью более длительного периода наблюдения, однако и эти изменения были статистически значимыми.

Год спустя после старта проекта исследователи повторили замеры и обнаружили, что положительный эффект сохраняется. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что речь идет не о кратковременном «эффекте новизны», а о устойчивом позитивном влиянии.

По мнению авторов, результаты работы доказали, что сокращение рабочей недели может стать эффективным инструментом борьбы с выгоранием и способом повысить удовлетворенность трудом на системном уровне.