Исследователи выяснили, что повышает вероятность развития СДВГ

В ходе нового исследования учёные выявили набор из трёх вариантов генов, которые влияют на развитие СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности). Удалось сделать такое открытие команде специалистов под руководством iPSYCH из Орхусского университета.

По словам экспертов, существует три важных гена, которые влияют на проявление у человека признаков СДВГ. Это MAP1A, ANO8 и ANK2. Чтобы их обнаружить, учёные провели анализ генетических данных почти 9000 человек с СДВГ, принявших участие в датском исследовании iPSYCH, и 54 000 человек без этого заболевания.

Оказалось, что эти мутации встречаются редко, но они нарушают взаимодействие между нейронами и затрагивают гены, связанные с нервными клетками мозга.

Специалисты также подчёркивают, что новые данные - это всё же не "ключ" к разгадке болезни. Предстоит ещё открыть и много других вариантов генов, играющих роль в возникновении нейроотличий.

