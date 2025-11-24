Стало известно, как место жительства влияет на риск ожирения

Проживание в кварталах с большим количеством растительности заметно снижает вероятность развития метаболического синдрома, выяснила международная команда ученых. Анализ данных более чем 220 тысяч участников подтвердил: чем выше уровень зелени вокруг дома, тем ниже риск ожирения по абдоминальному типу, повышенного давления, нарушений липидного профиля и сахара крови. Работа опубликована в журнале Environmental Research (ER).

Метаболический синдром — это сочетание нескольких факторов риска, которые существенно повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Городская среда традиционно считается одним из основных факторов, ухудшающих метаболическое здоровье: она повышает воздействие загрязненного воздуха и способствует малоподвижному образу жизни.

Ученые проанализировали два показателя «зелености» районов: спутниковый индекс NDVI и долю территории, занятую садами и парками. Самую сильную связь с хорошим метаболическим здоровьем показал именно общий уровень растительности — по NDVI риск синдрома снижался на 29,3%. При этом наличие частных садов в целом не давало выраженного защитного эффекта.

Одной из главных целей исследования было выяснить, за счет каких механизмов природа влияет на организм. Почти половина защитного эффекта объяснялась улучшением качества воздуха. Зеленые насаждения снижают концентрацию оксидов азота и взвешенных частиц, уменьшая хроническое воспаление и метаболическую нагрузку. Значимый вклад внесли и более высокие уровни витамина D: люди, живущие в зеленых районах, чаще бывали на улице и получали больше солнечного света. Физическая активность также способствовала снижению риска, но ее влияние оказалось менее выраженным, чем у показателей воздуха и витамина D.

Интересно, что эффект зеленых зон оказался неодинаковым в разных группах населения. Он был сильнее у мужчин и особенно выражен у людей 51–60 лет. Наибольшую пользу природа приносила жителям неблагополучных районов — там общедоступные зеленые пространства работали как важный компенсатор нехватки ресурсов для здоровья. Частные сады, напротив, оказывали влияние только в более обеспеченных районах.

Специалисты подчеркнули, что время, проведенное в природных зонах, может быть простым и естественным способом поддержания долгосрочного метаболического здоровья.