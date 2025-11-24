Исследователи выяснили, как работает ключевой белок-блокатор старения

Белок Sirt6 регулирует выработку сероводорода в организме, защищая клетки и ткани от возрастных повреждений и замедляя развитие возрастных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Бар-Илана (Израиль). Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Sirt6, который часто называют главным регулятором старения, поддерживает баланс H2S (сероводорода). Эти крошечные молекулы участвуют в заживлении ран, работе сердца и мозга. С возрастом уровень H2S естественным образом снижается, ослабляя защитные функции организма. Белок Sirt6 увеличивает выработку H2S, когда это необходимо, но предотвращает опасное перепроизводство, обеспечивая точную регуляцию.

Эксперименты на мышах показали, что действие Sirt6 во многом напоминает эффект ограничения калорий. Такой режим питания действительно повышает продолжительность жизни в исследованиях на животных. Ученые объяснили: ограничение калорий увеличивает выработку H2S и активирует естественные механизмы восстановления организма.

Ученые отметили, что открытие подчеркивает важность метаболического баланса для здорового старения.

«В предыдущих работах ученые пытались напрямую повысить уровень H2S, однако мы выяснили, что именно точная регуляция белком Sirt6 обеспечивает защиту клеток и тканей без токсического воздействия», — отметил профессор Хаим Коэн, директор Центра здорового долголетия Сагола на факультете естественных наук Гудмана при Университете Бар-Илана.

По мнению ученых, понимание роли Sirt6 открывает новые возможности для разработки методов замедления возрастного ухудшения здоровья и профилактики возрастных заболеваний.