Создано устройство для обнаружения скрытого двойного ануса

В Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского Университета создали устройство для поиска двойного ануса и начали лечить пациентов с удвоением прямой кишки в сочетании с пресакральной кистой. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Удвоение ануса в сочетании с пресакральной кистой – это патологическое состояние, которое чаще обнаруживают в детском возрасте. Иногда удвоение ануса видно невооруженным глазом и это состояние выявляется сразу после рождения. В случае, когда явного отверстия нет и изменения минимальны, второй анус воспринимают как складочку или втяжение. При этом пресакральная киста не видна без специальных методов исследования. Такие пациенты могут дожить до зрелого возраста, а заболевание выявляется случайно.

Несмотря на врожденный характер заболевания, взрослые пациенты, узнают о нем только придя на прием к проктологу. Но часто заболевание надевает маску другого более распространенного заболевания – параректального свища. Для лучшей диагностики медики разработали устройство для более точной визуализации изменений в анальном канале.

«Проблема МРТ-диагностики анального канала заключается в том, что он все время находится в сомкнутом положении, а клиницисту необходимо видеть процессы в непосредственной близости как бы из его просвета. Новое устройство в виде внутрипросветной трубочки позволяет проводить точную диагностику и видеть локализацию этих процессов», – рассказал директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского Университета Петр Царьков.

Клиницисты Сеченовского Университете впервые в мире для лечения подобных пациентов применили комбинированное вмешательство – роботические и лапароскопические методы, тогда как мировой опыт опирается на операции, выполняемые только через промежность.