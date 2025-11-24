Найден подход, позволяющий омолодить клетки костного мозга

Это можно сделать при помощи препарата, блокирующего работу белка RhoA, сообщила пресс-служба Института IDIBELL

Европейские и американские молекулярные биологи обнаружили, что так называемые гемопоэтические стволовые клетки, отвечающие за формирование красных и белых клеток крови в костном мозге, можно омолодить при помощи препарата, блокирующего работу белка RhoA, отвечающего за реакцию клеток на механические деформации. Об этом сообщила пресс-служба испанского Института IDIBELL.

"Существующие диетические вмешательства и фармакологические подходы позволяют замедлять старение или ликвидировать лишь некоторые последствия его развития, однако их нельзя назвать "омолаживанием" так как они не воздействуют на сам процесс старения. В противоположность этому, мы смогли в буквальном смысле вернуть молодость стволовым клеткам крови и заставить их более активно регенерировать и производить новые кровяные клетки", - заявила профессор IDIBELL Каролина Флориан, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечают ученые, процесс естественного старения тела человека сопровождается ухудшением способности его костного мозга производить все типы клеток крови, отвечающих как за перенос кислорода, так и работу иммунитета. Эти перемены связаны с постепенным ухудшением способности гемопоэтических стволовых клеток к делению, а также ростом их уязвимости к действию стрессовых факторов.

Недавно европейские и американские биологи заметили, что процесс старения этих клеток сопровождается переменами в трехмерной структуре генома стволовых клеток костного мозга, которые ведут к деформации структуры ядра. Это натолкнуло ученых на мысль, что данные перемены могут активировать клеточные стрессовые системы, связанные с реакцией клеток на механические деформации и мешающие им исправлять перемены в трехмерной структуре генома.

Ключевую роль в работе этих систем играет белок RhoA, играющий важную роль в распознавании механических нагрузок и активации большого числа генов, помогающих клетке выживать при контакте с источниками механических деформаций и замедляющие остальные жизненные процессы. Это соображение заставило ученых изучить то, как изменится поведение стволовых клеток крови, если заблокировать в них фермент RhoA при помощи розина, недавно созданной в США короткой молекулы.

Проведенные учеными опыты на культурах клеток и пожилых мышах показали, что блокировка работы RhoA привела к восстановлению формы генома и омоложению стволовых клеток. В результате этого они начали активнее формировать новые белые и красные кровяные клетки и вырабатывать сигналы, характерные для молодых стволовых клеток. Это дает надежду на скорое создание терапий, которые будут восстанавливать работу костного мозга пожилых людей и укреплять их иммунитет, подытожили биологи.