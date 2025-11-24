Создана лабораторная модель для тестирования лекарств против метастазов

Лабораторную трехмерную модель, которая позволяет изучать процесс распространения раковых клеток и тестировать эффективность препаратов против метастазов разработали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Стандартные двумерные модели, представляющие собой единичный слой клеток, не способны адекватно описывать процесс метастазирования. Поэтому для испытаний противометастатических препаратов традиционно используют лабораторных животных, но на этапе доклинических исследований многие вещества отсеиваются из-за значительных биологических различий между мышью и человеком", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника Центра биологических исследований и биоинженерии СибГМУ Ксении Невской.

Разработанная учеными трехмерная модель метастаза рака молочной железы в печени позволяет в режиме реального времени наблюдать, как единичная раковая клетка превращается в метастаз. Методика использует флуоресцентную и конфокальную микроскопию для отслеживания опухолевых клеток и может быть легко воспроизведена в разных научных лабораториях.

Как уточнили в вузе, разработка решает ключевую проблему онкологии - отсутствие эффективных подходов к скринингу лекарств, нацеленных на единичные опухолевые клетки, которые формируют метастазы. Именно метастазы часто становятся причиной летальных исходов при онкологических заболеваниях.

Работа ведется при поддержке программы "Приоритет-2030". В дальнейшем исследователи планируют усовершенствовать модель для более детального воспроизведения процесса формирования вторичных опухолевых узлов и приступить к поиску перспективных лекарственных средств с противометастатической активностью.