Снижают ли вакцины от папилломавируса риск развития рака

Международный коллектив медиков получил исчерпывающие свидетельства того, что вакцинация от папилломавируса на 63-80% снижает риск развития определенных форм рака у женщин. Об этом сообщила пресс-служба Кокрана, ведущей мировой организации в области доказательной медицины.

"Теперь мы можем с очень большой уверенностью и четко заявить о том, что у нас есть данные со всего мира, подтверждающие, что вакцинация от папилломавирусов предотвращает развитие опухолей в половых органах женщин. Также не менее важно то, что предположительные побочные эффекты от приема этих прививок, которые часто обсуждаются в социальных сетях, на самом деле не связаны с вакцинацией", - заявил научный сотрудник Кокрана (Великобритания) Николас Хеншке, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Хеншке и другие ученые пришли к таким выводам при объединении результатов 60 клинических испытаний, в которых приняло участие 157 тыс. женщин, проживающих в десятках развитых и развивающихся стран на всех обитаемых континентах мира. Все они получили одну из трех общепринятых вакцин от папилломавируса, после чего ученые на протяжении нескольких лет отслеживали изменения в структуре тканей, которые обычно предшествуют появлению опухолей.

Аналогичным образом исследователи проанализировали данные, которые были собраны в ходе долгосрочных наблюдений за здоровьем свыше 132 млн женщин, которые проводились в рамках 225 научных исследований в большом числе стран-участниц ООН. В обоих случаях Хеншке и его коллеги открыли свидетельства того, что прием вакцины от папилломавируса существенно снижал риск развития опухолей.

Так, проведенный учеными анализ указывает на то, что общий риск появления злокачественных новообразований, связанных с папилломавирусом, снижался на 63%, тогда как при приеме вакцины в возрасте до 16 лет эта вероятность снижалась еще сильнее, на 80% и более. Также прививка на 74% снижала вероятность развития предраковых образований и на 53% уменьшала риски развития бородавок и других выростов.

При этом исследователи не обнаружили существенных свидетельств в пользу того, что вакцинация повышала риск развития паралича, бесплодия и прочих нарушений в работе органов, а также головокружений при резком вставании с места или других проблем, которые часто пользователи социальных сетей связывают с прививками. Все это говорит в пользу очевидной пользы вакцин от папилломавирусов для общественного здоровья, подытожили медики.

О вирусе папилломы

По статистике ВОЗ, папилломавирусы (HPV) относятся к числу самых распространенных возбудителей болезней, поражающих человека. Как предполагают ученые, свыше половины людей на Земле заражены одним или несколькими штаммами этого вируса, причем большая часть носителей HPV сосредоточена в развивающихся странах.

Как правило, заражение этими вирусами проходит бесследно для человека, однако они могут спровоцировать развитию определенных форм рака. В частности, почти все случаи рака матки обусловлены заражением HPV, что медики пытаются предотвратить, используя различные формы вакцин от папилломавирусов.