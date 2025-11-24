Создана новая модель дозиметра для медицинской диагностики

Московский производитель систем и приборов радиационного контроля начал тестовые испытания новой модели клинического дозиметра рентгеновского излучения. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Высокотехнологичная продукция и изделия, применяемые в медицинских целях, входят в число приоритетных направлений в рамках стратегии развития промышленности города. Столичные предприятия занимаются активным расширением ассортимента таких товаров и совершенствованием их технических характеристик в соответствии с современными требованиями. Так, <...> приступило к испытаниям нового прибора для точного измерения дозы, получаемой пациентом при рентгенологических процедурах, ее мощности и контроля стабильности работы аппаратов. Сегодня продукция компании также востребована предприятиями атомной энергетики и промышленности, научно-исследовательскими центрами, а география поставок охватывает более 50 стран», – цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Отмечается, что ионизационные камеры нового дозиметра полностью соответствуют по размерам стандартам мировых производителей, а само устройство поддерживает все основные программные интерфейсы рентгенаппаратов. Разработанные для модели обновления позволяют подключить изделие к большинству современного диагностического оборудования. Кроме того, устройство имеет возможность передачи информации по беспроводной линии связи.