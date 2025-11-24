В ожирении россиян обвинили мутацию

Более чем у 20 процентов россиян есть высокий риск возникновения ожирения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального центра генетических исследований (НЦГИ).

Исследование, проведенное на основе анализа данных 50,4 тысячи человек, показало, что мутации в генах FTO и MC4R могут способствовать развитию избыточного веса.

Помимо FTO и MC4R, существует еще минимум семь генов, которые связаны с повышенным риском ожирения. В частности, ген TCF7L2 регулирует метаболизм жиров и формирует чувство насыщения, а гены LEP и LEPR отвечают за выработку гормона, играющего ключевую роль в регуляции аппетита.

Ранее физиолог Александр Калюжин предупредил об опасности безалкогольного пива. По его словам, в нем содержится большое количество сахара, который приведет к ожирению.