Как ИИ поможет продлить жизнь до 150 лет

Персонализированная медицина с применением технологий искусственного интеллекта и генное редактирование в будущем могут помочь человечеству в увеличении продолжительности жизни до 150 лет. Однако создание "волшебной таблетки" для долголетия вряд ли возможно, поделилась с ТАСС замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Дарья Подчиненова.

В начале ноября газета New York Times сообщила о том, что стартап в Китае разрабатывает таблетки на основе соединений, содержащихся в экстракте виноградных косточек, с перспективой продления жизни до 150 лет. Выступая на конференции "Сбера" AI Journey президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни может быть однажды доведена до 150 лет, но человеку и этого будет недостаточно.

"Есть предположение, что человек не может прожить больше 125-127 лет, что связано с ограниченным количеством делений клеток, так называемый лимит Хейфлика (граница количества делений соматических клеток многоклеточных организмов, открытая американским микробиологом Леонардом Хейфликом - прим. ТАСС). Однако на помощь нам могут прийти биотехнологии и ИИ - персонализированная медицина с применением ИИ, возможное генное редактирование в будущем", - сказала она.

О теориях старения

Подчиненова отметила, что сейчас в науке существует несколько теорий, которые связывают старение с разными факторами. Так, согласно одной из них, старение обусловлено укорочением теломер - концевых участков хромосом. По мере деления клеток теломеры постепенно сокращаются, что в конечном итоге приводит к утрате способности клеток к регенерации. Также есть гипотеза, которая связывает старение с процессами хронического воспаления в организме, не связанного с инфекциями. Кроме этого, ученые предполагают, что старение может быть сопряжено с накоплением свободных радикалов - побочных продуктов метаболизма - и с потерей мышечной активности - саркопенией.

"В связи с этим маловероятно, что удастся существенно повлиять на процесс старения с помощью единственного препарата, содержащего какое-либо биологически активное вещество. Вместе с тем научные данные подтверждают: натуральные биоактивные соединения, присутствующие в растительных продуктах, действительно благотворно действуют на организм. Например, экстракты, выделенные из виноградных косточек (как в разработках упомянутого китайского стартапа), демонстрируют биологическую активность, потенциально полезную для здоровья", - отметила ученый.

Подчиненова резюмировала, что, несмотря на сложность процесса старения, уже сейчас ученые и медики располагают доказанными методами, позволяющими замедлить его темпы и сохранить высокое качество жизни: рациональное питание, достаточная физическая и ментальная активность для сохранения нейропластичности.