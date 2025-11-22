Исследователи выяснили, как апельсиновый сок влияет на активность генов

Новое исследование, опубликованное в журнале Molecular Nutrition & Food Research, показало, что регулярное употребление апельсинового сока может изменять активность генов, связанных с работой сердца, метаболизмом и воспалительными процессами.

Как сообщает МedicalХpress, в эксперименте участвовали 20 здоровых взрослых. В течение двух месяцев они ежедневно выпивали около двух чашек (400 мл) 100% апельсинового сока. После этого ученые проанализировали образцы их иммунных клеток, отслеживая работу более чем 1700 генов. Полученные данные указали на молекулярные изменения, связанные с воспалением, регуляцией артериального давления и использованием жиров организмом.

Исследователи обнаружили: у добровольцев с нормальной массой тела чаще отмечались изменения в генах, связанных с воспалением, а у людей с избыточным весом — сдвиги, влияющие на метаболизм жиров и энергетический обмен.

Авторы связывают эти эффекты с флавоноидами — растительными соединениями, содержащимися в цитрусовых, ягодах, чае и какао. Флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами и, как показывают предыдущие исследования, могут благоприятно воздействовать на сердечно-сосудистую систему.

Однако исследователи отмечают ограничения работы: эксперимент проводился на небольшой выборке и без контрольной группы, поэтому нельзя однозначно утверждать, что выявленные изменения вызваны именно апельсиновым соком.

Диетолог Николетт Пейс, подчеркнула, что апельсиновый сок «не является чудодейственным средством», но может быть частью здорового рациона в умеренных количествах. По ее словам, содержание сахара не перекрывает потенциальную пользу напитка.