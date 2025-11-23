В России создали биодобавку с омегой‑3 для улучшения зрения

В Новосибирске разработали препарат на основе омеги‑3 из семян льна, предназначенный для профилактики возрастного отслоения сетчатки и улучшения остроты зрения. Средство создано компанией «Визус Лаб» с использованием липосомальной технологии.

Возрастная макулодистрофия — хроническое заболевание макулы, центральной зоны сетчатки, приводящее к потере центрального зрения. В России им страдают около 8–10 млн человек старше 65 лет. Лечение обычно требует дорогостоящих инъекций. Новый препарат позволяет сократить их количество на 30% и улучшает остроту зрения.

Препарат прошёл полтора года клинических исследований, в которых участвовали две группы пациентов. Результаты показали улучшение морфологии сетчатки у 85% участников и рост остроты зрения.

В состав биодобавки входят омега‑3 из льна, ресвератрол (из черники и клюквы), лютеин, диоксодин, хелатная форма цинка, аминокислота L‑лизин, микроэлементы и антиоксиданты. Липосомальная технология защищает активные вещества от разрушения в желудке и кишечнике.

Препарат принимается в капсулах два раза в день в течение месяца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.