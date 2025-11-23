Названа группа людей, у которых медленнее заживают раны

Ученые Эдинбургского университета выяснили, что замедленное заживление хронических ран может быть связано с нарушением работы гена MC1R, отвечающего за рыжий цвет волос и пигментацию кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Хронические раны, такие как диабетические язвы и пролежни, остаются одной из самых сложных медицинских проблем — особенно у людей старшего возраста. Чтобы выявить новые возможные причины такого нарушения, ученые провели анализ тысяч клеток из образцов хронически травмированных тканей.

Результаты показали: нарушения в работе сигнального пути POMC-MC1R усиливают воспаление и препятствуют эффективной регенерации. У людей с полностью или частично неработающим геном MC1R восстановление идет значительно медленнее.

Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили, что у 95% грызунов с рыжей шерстью спустя неделю после травмирования незажившие участки кожи сохранялись, тогда как у темношерстных животных раны затягивались полностью.

Чтобы проверить, можно ли компенсировать эту генетическую особенность, исследователи создали крем с селективным агонистом MC1R. В исследованиях на животных он улучшал заживление, снижал воспаление, усиливал образование сосудов и уменьшал рубцевание — однако только при частичной активности гена. Если MC1R был полностью отключен, препарат оказывался неэффективным.

Сейчас команда готовится к клиническим испытаниям. Агонисты MC1R уже применялись в медицине — их безопасность ранее была доказана. Исследователи надеются, что новые препараты на их основе смогут сравнительно быстро стать доступными для пациентов с хроническими ранами.

