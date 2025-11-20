Ученые предупредили о смертельной опасности проблем с питанием

Расстройства пищевого поведения — анорексия, булимия и приступообразное переедание — оказывают длительное и комплексное влияние на здоровье и затрагивают почти все системы организма. Это подтвердило масштабное исследование международной команды ученых, анализировавших состояние здоровья почти полумиллиона жителей Англии в течение 20 лет. Работа опубликована в журнале BMJ Medicine.

После пандемии COVID-19 частота расстройств пищевого поведения в Великобритании значительно выросла. Их психологические и физические последствия хорошо известны, однако долгосрочные риски до сих пор были изучены недостаточно.

Чтобы восполнить пробел, исследователи проанализировали медицинские данные 24 709 человек с расстройствами пищевого поведения в возрасте 10–44 лет и сравнили их с данными 493 тыс. человек того же пола и возраста без этих диагнозов. За пациентами наблюдали в среднем 10 лет. Большинство участников были женщинами, а распределение диагнозов включало анорексию (14,5%), булимию (20,5%), приступообразное переедание (5%) и неопределенные формы (60%).

Уже в течение первого года после постановки диагноза риск тяжелых заболеваний существенно возрастал. Вероятность почечной недостаточности была выше в шесть раз, заболеваний печени — почти в семь раз. Также повышались риски остеопороза (в шесть раз), сердечной недостаточности (вдвое) и диабета (в три раза).

Даже через пять лет риски почечной и печеночной недостаточности оставались в 2,5–4 раза выше, чем у людей без расстройств пищевого поведения. Через 10 лет это соответствовало примерно 110 дополнительным случаям почечной и 26 — печеночной недостаточности на каждые 10 тыс. человек.

Крайне высокими были и риски психических нарушений. Через год после диагноза вероятность депрессии была выше в семь раз (596 дополнительных случаев на 10 тыс.), риск членовредительства — более чем в девять раз (309 дополнительных случаев). Эти риски снижались, но сохранялись даже спустя пять лет.