Создан первый в РФ быстрый тест для диагностики вируса денге

Создан первый в России быстрый тест для диагностики вируса денге, он позволяет выявить вирус всего за 30-35 минут, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в России быстрый тест для диагностики вируса денге на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP).

Новый тест позволяет выявить наличие вируса всего за 30-35 минут вместо нескольких часов по сравнению со стандартным ПЦР-анализом.

«‎Быстрая и точная диагностика инфекционных заболеваний не только увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, но в случае вируса денге имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения эффективного лечения и принятия необходимых противоэпидемических мер», — отметили в ведомстве.

Разработка проводилась в рамках федерального проекта

«‎Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Лихорадка денге — это острая вирусная трансмиссивная инфекция, несвоевременная диагностика которой может привести к тяжелому и осложненному течению заболевания. Ранние проявления лихорадки денге сходны с симптомами ОРВИ, что затрудняет постановку диагноза только по клиническим признакам. Инфекция передается через укусы комаров, обитающих в странах с тропическим климатом, особенному риску подвержены люди, путешествующие в эндемичные регионы Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.