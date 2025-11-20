Найдена слабость агрессивного рака крови

Специалисты научного центра Питера Мака установили, что блокировка работы одной молекулы может предотвратить рецидив миелоидного лейкоза (ОМЛ) — одной из самых агрессивных и трудноизлечимых форм рака крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

© Газета.Ru

Команда ученых обнаружила, что клетки ОМЛ (в особенности стволовые) нуждаются в молекуле гем (heme) для выживания. При блокировании ее выработки раковые клетки погибают в результате недавно особой формы клеточной гибели, называемой купроптозом.

«Мы нашли фундаментальную слабость клеток острого миелоидного лейкоза. Блокируя выработку гема, мы запускаем купроптоз и эффективно уничтожаем клетки, которые чаще всего вызывают рецидив. Это открывает путь к новым методам лечения, потенциально более долгосрочным и эффективным», — заявил один из авторов исследования, доктор Александр Льюис.

Ученые отмечают: при рецидиве ОМЛ прогноз лечения крайне неблагоприятный: средняя продолжительность жизни пациентов составляет четыре-шесть месяцев. По словам исследователей, новый подход может быть эффективен даже при устойчивых к стандартным препаратам формах заболевания.

Исследователи также выявили другие метаболические пути, которые могут усиливать эффект блокирования гема, открывая возможности для более эффективных комбинаций лечения в будущем. Однако авторы работы отмечают, что перехода к клиническим испытаниям на людях потребуется время.