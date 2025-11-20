Эксперт рассказал о возможных способах продления жизни человека

Все чаще о возможности жить намного дольше — до 120 и даже 150 лет говорят и медики, и политические деятели. Насколько реальны перспективы достичь этих целей? На вопросы "РГ" ответил директор Института долголетия РНЦХ им. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Долголетие, причем именно здоровое долголетие — главный целевой тренд в современной медицине. Действительно ли наш организм "запрограммирован" жить намного дольше, чем сейчас, почему медики говорят, что 120 (а теперь вот и 150 лет — со ссылкой на китайских специалистов) — это не предел?

Алексей Москалев: Нобелевский лауреат Илья Мечников считал резервом человеческой жизни 150 лет, а любую смерть до этого порога — преждевременной. Он утверждал, что старость — это болезнь, которую нужно лечить, как любую другую. К сожалению, науке не известны достоверные факты дожития людей до 150 лет, хотя это амбициозная цель, к которой мы как ученые стремимся.

Среди млекопитающих, например, гренландские киты способны преодолевать эту отметку. Сравнительные исследования активности генов в их тканях подсказывают возможные пути продления жизни человека: активность генов ремонта ДНК, поддержание качества белков в клетке, эффективная уборка клеточного мусора (аутофагия) и мощный иммунитет.

В клетке всего две копии ДНК каждой хромосомы, и их повреждение со временем ведет к старению и гибели клетки. Белки — главные молекулярные машины нашего метаболизма, и поврежденные белки должны вовремя заменяться на новые. Внутриклеточный мусор должен оперативно удаляться. Долгая жизнь невозможна без эффективного иммунитета, ведь со временем вероятность встречи с новыми инфекциями растет.

Главное открытие последних лет: старение для большинства людей определяется не генетикой (наследственностью), а эпигенетикой. Это означает, что мы сами — образом жизни, социально-экономическими условиями, экологией — влияем на активность своих генов. Мы можем неосознанно активировать гены ускоренного старения и подавлять гены долголетия или наоборот. Эти процессы перепрограммируются постоянно, начиная с раннего детства. Заниматься здоровым образом жизни никогда не поздно, но и никогда не рано.

В нашем Институте биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ мы разрабатываем тест-системы для определения активности генов, связанных со старением и долголетием.

Какие ключевые направления вы можете назвать в медицине, которые бы замедляли старение?

Алексей Москалев: Мы не можем управлять тем, что не можем измерить. Сегодня ключевое направление — разработка панелей биомаркеров механизмов старения.

Нам нужны большие медицинские данные: тысячи людей разного возраста, с учетом образа жизни и генетики, желательно за длительный период наблюдения. Обрабатывать такие массивы помогает объяснимый искусственный интеллект. Параллельно мы разрабатываем экспериментальные терапии, замедляющие отдельные механизмы старения — фармакологические и генно-терапевтические. Перспективное направление — использование клеточных продуктов, например экзосом стволовых клеток долгожителей и продуктов из "молодой" плазмы крови.

Есть громкие примеры, когда люди, очень оберегавшие здоровье, активно поддерживавшие ЗОЖ, умирали в довольно молодом возрасте (Майкл Джексон, Георгий Вицин, Савелий Крамаров). Сейчас антиэйдж-программы в тренде у богатых людей. Считаете ли Вы, что сильная "зацикленность" на этих вопросах все же вредит конечной цели (психологический фактор)? Или последовательная забота о здоровье — непременное условие долгой жизни?

Алексей Москалев: Концепция "убегания от старения" Обри де Грея предполагает: мы должны всеми средствами продлить здоровую жизнь, чтобы дожить до момента, когда наука предложит более радикальные методы. Поэтому здоровый образ жизни остается важным условием. О нем говорят все, но не все знают, что эффективно делать на самом деле.

У хронических заболеваний, связанных со старением, есть управляемые и неуправляемые факторы риска. Даже самый здоровый образ жизни — не стопроцентная гарантия. Есть наследственные риски, факторы случайности, и многие механизмы старения сегодня неподвластны.

В фундаментальные исследования методов обращения старения вспять вкладывают мало ресурсов. Но превенция реально снижает риски, несмотря на отдельные примеры неуспеха. Ранняя диагностика и профилактическая медицина за последние 30 лет продлили ожидаемую продолжительность жизни в мире на 6 лет — и это не предел. Устранение пяти ключевых факторов риска (отказ от курения, нормальный индекс массы тела 18,5-24,9, минимум 30 минут физической активности в день, качественный рацион из верхних 40% по опроснику AHEI, контроль алкоголя) может добавить 10-14 лет активной жизни, а в математических моделях — до 20 лет.

Невротизация возникает либо у новичка, либо когда знание не сопровождается действием. Например, человек осознает, что не ведет ЗОЖ — и это угнетает. Наоборот, регулярное применение базовых принципов превращает их в ритуал, затем в привычку, затем в автоматизм. Могут возникнуть трения с окружением, навязывающим нездоровые привычки, но здесь каждый решает сам, что ему важнее.

Справка "РГ"

Что представляет собой опросник AHEI

Опросник AHEI (Alternative Healthy Eating Index) - это научно обоснованный инструмент для оценки качества питания, который показывает, насколько рацион человека соответствует рекомендациям по профилактике хронических заболеваний. AHEI был разработан исследователями из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Его главная цель — оценить связь между питанием и риском развития хронических болезней (например, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний) c учетом фокуса на продуктах и питательных веществах, чье влияние на здоровье доказано в долгосрочных исследованиях.

AHEI включает 11 категорий, по которым выставляются баллы (от 0 — худший вариант, до 10 - лучший). Общий счет может варьироваться от 0 до 110, где более высокий балл означает более здоровый рацион. Основные компоненты:

Продукты, которые рекомендуется употреблять чаще

Овощи (кроме картофеля).

Фрукты.

Цельнозерновые продукты (овес, коричневый рис, киноа).

Орехи и бобовые.

Полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыба) — соотношение к насыщенным жирам.

Длинноцепочечные омега-3 жиры (жирная рыба: лосось, сельдь).

Продукты, которые рекомендуется ограничивать