В России могут изменить подход к лечению мужского бесплодия

В Москве представлены результаты исследования, которые могут изменить подход к лечению мужского бесплодия в России. Новые данные о возможностях отечественного ферментного препарата открывают путь для более эффективной помощи парам, столкнувшимся с проблемами зачатия. Эта тема обсуждалась на симпозиуме "Бесплодие: комплексный подход и междисциплинарная дискуссия" в рамках конференции "21-я Московская урологическая школа".

Специалисты обратили внимание на серьезную проблему в работе с бесплодными парами: это гендерный перекос. В обществе устойчиво мнение о том, что в отсутствии детей чаще всего "виновата" женщина. Мужчины очень часто избегают обсуждения проблемы и отказываются обследоваться. Но на самом деле статистические данные подтверждают: проблемы с репродукцией испытывают и женщины, и мужчины, причем в равной степени.

«Наши опросы показывают, что каждая вторая женщина при репродуктивных трудностях испытывает куда большее давление, чем ее партнер, и проходит больший перечень обследований, чем мужчина», — отметила главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по гинекологии Вера Коренная.

Дмитрий Пушкарь, главный внештатный специалист-уролог Минздрава России, также подтвердил, что при возникновении проблем с зачатием нужно обследовать обоих потенциальных родителей.

«Хочется снять табу с мужского бесплодия. Важно, чтобы гинеколог и уролог работали с парой вместе», — считает Пушкарь.

Он также сообщил, что для решения этой проблемы в Москве организуются специализированные кабинеты репродуктивного здоровья, где специалисты будут работать именно с парой.

Этот междисциплинарный подход является общемировым трендом в урологии, о чем свидетельствует и научная программа предстоящего юбилейного Конгресса Российского общества урологов.

Одна из тяжелых и нередко встречающихся форм мужского бесплодия — обструктивная азооспермия, при которой из-за непроходимости семенных путей сперматозоиды не могут попасть в семенную жидкость. Эта проблема затрагивает каждого десятого мужчину, столкнувшегося с бесплодием. Как показало недавнее исследование, российский ферментный препарат лонгидаза, хорошо зарекомендовавший себя при лечении постковидных осложнений (фиброз легких), может быть эффективен и для восстановления мужской фертильности.

Результаты исследования на форуме представил Сафар Гамидов, заведующий отделением андрологии и урологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. По его словам, трехмесячный курс лонгидазы (бовгиалуронидаза азоксимер) позволил решить проблему:

«В 12,5% случаев спустя три месяца терапии в эякуляте появились подвижные сперматозоиды».

Эффект наблюдался при двух формах введения — как инъекционной, так и в виде ректальных суппозиториев.

Препарат также показал высокую эффективность в послеоперационный период. После микрохирургической операции по восстановлению проходимости семенных путей добавление препарата в схему реабилитации повысило шансы на появление сперматозоидов в семенной жидкости по сравнению со стандартной терапией.

Еще одной распространенной причиной снижения фертильности эксперты назвали хронический простатит. Это коварное заболевание часто протекает бессимптомно и выявляется лишь тогда, когда пара начинает готовиться к беременности.

«Воспалительные заболевания предстательной железы приводят к достоверному снижению концентрации сперматозоидов, их подвижности и увеличению фрагментации ДНК», — отметил профессор кафедры урологии Российского университета медицины Минздрава РФ Бадри Гвасалия.

Эксперт отметил, что препарат борется с проблемой комплексно, воздействуя на все этапы патологического воспаления, в том числе разрушая бактериальные биопленки, которые снижают эффективность антибиотиков.