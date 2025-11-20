Выяснено, как зрелый чеснок может повлиять на память

Экстракт зрелого чеснока может замедлять возрастное снижение когнитивных функций и памяти. К такому выводу пришли ученые из Университета Миссури. Результаты опубликованы в журнале Biomedical Reports (BioRep).

Авторы напоминают, что свойства чеснока ранее связывали с укреплением иммунной и сердечно-сосудистой систем, противодиабетическим действием и снижением количества жира в печени. Особенно выраженными свойствами обладает экстракт зрелого чеснока (период созревания не менее 20 месяцев).

По данным ранее опубликованных исследований, такой концентрат эффективно подавляет воспаление в организме и снижает образование активных форм кислорода. Эти высокореактивные молекулы могут «забирать» электроны у других веществ и клеток — этот процесс называется окислительным стрессом.

С возрастом мозг становится более уязвим к окислительному стрессу из-за снижения числа нейронов, ухудшения синаптической пластичности и кровотока — факторов, увеличивающих риск нейродегенеративных заболеваний. Исследователи предположили, что зрелый экстракт чеснока может оказывать нейропротекторное действие.

Эффект проверили на мышах: в течение 40 недель животные получали корм с добавлением экстракта. Результаты показали: у особей из экспериментальной группы отмечалось улучшение памяти, способности к обучению, и исследовательского поведения, а также снижение тревожности. Молекулярный анализ выявил изменения в гиппокампе животных, включая снижение концентрации патологического Тау-белка.

По словам ученых, экстракт чеснока может рассматриваться как перспективный нутрицевтик для профилактики возрастных когнитивных нарушений. Однако для подтверждения гипотезы установления оптимальной для человека дозировки требуются дальнейшие исследования.

