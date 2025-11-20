Ученые нашли бактерии, сигнализирующие о колоректальном раке

Новосибирские ученые обнаружили, что большое количество определенных видов бактерий в здоровом кишечнике может быть связано с колоректальным раком в будущем.

На протяжении длительного времени исследователи изучали, как микробиота кишечника вовлечена в воспалительные заболевания.

"Однажды, работая с экспериментальной моделью колоректального рака, мы обнаружили, что у мышей одной и той же генетической линии, но полученных из разных вивариев, эта модель развивается по-разному, - рассказывает научный сотрудник лаборатории моделирования патологий человека Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Ксения Ачасова. - У одной группы животных опухоли в кишечнике почти не появлялись, у другой, наоборот, их было очень много. Мы предположили, что это может быть связано с различиями в составе микробиоты".

В ходе исследований ученым удалось установить, что большое количество бактерий Akkermansia muciniphila и Bacteroides acidifaciens может сигнализировать о развитии колоректального рака. При этом данные бактерии выполняют в организме много полезных функций. Они также широко используются при создании современных пробиотиков. Результаты исследований опубликованы в научном издании Scientific Reports.

Почему так происходит, пока неизвестно. У ученых имеются только гипотезы. Возможно, в некоторых обстоятельствах данные бактерии в ходе воспаления запускают механизмы, которые могут в большей степени способствовать появлению опухолей.

Другая гипотеза предполагает, что некоторые бактерии способны расщеплять сложные вещества и в результате выделять метаболиты, которые могут быть использованы другими бактериями.

"Бактерии A. muciniphila и B. аcidifaciens производят короткоцепочечные жирные кислоты, что сопровождается выделением водорода, который может использовать сульфатредуцирующая бактерия D. fairfieldensis", - объясняет Ксения Ачасова.

Но экспериментально эти предположения пока не подтверждены.