Ученые выяснили, как прием пищи в одиночестве влияет на пожилых

Прием пищи в одиночестве повышает риск ослабления костей и снижения массы тела у пожилых. К такому выводу пришли исследователи Университета Флиндерса. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

© Газета.Ru

Ученые проанализировали данные 20 ранее опубликованных международных исследований. В них приняли участие свыше 80 тысяч человек в возрасте от 65 лет из 12 стран. Метанализ показал, что одиночные приемы пищи были связаны с общим снижением качества рациона и дефицитом ключевых групп питательных веществ. Также у пожилых людей, которые часто принимали пищу в одиночестве, повышался риск непреднамеренной потери массы тела и развития хрупкости костей.

Особенно выражены различия в потреблении белка — нутриента, необходимого для поддержания мышечной массы и сохранения функциональной независимости в пожилом возрасте.

Авторы отмечают, что прием пищи является не только физиологическим, но и социальным процессом. Отсутствие компании за столом снижает аппетит, сокращает разнообразие рациона и может отрицательно влиять на эмоциональное состояние. Совокупность этих факторов приводит к дефициту нутриентов и ухудшению физического здоровья.

Ученые подчеркивают, что одиночные приемы пищи являются потенциально модифицируемым фактором риска. Стимулирование социального взаимодействия во время еды и создание условий для совместных трапез могут способствовать улучшению качества питания и общего состояния здоровья пожилых людей.

Ранее россиянам рассказали, как распознать анорексию, даже если вес в норме.