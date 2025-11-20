Онлайн-продавцов нелегальных БАД внесут в специальный реестр

Сайты, предлагающие купить незарегистрированные БАДы, продукты, содержащие небезопасные вещества, а также БАДы под видом пищевых добавок, теперь будут вноситься в реестр запрещенных. Приказ Роспотребнадзора, утвердивший критерии для таких решений (подписан главой ведомства 1 ноября 2025 года), зарегистрирован Минюстом и вступил в силу. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

© РИА Новости

Документ определяет, какие сведения в интернет-публикациях могут служить основанием для внесения доменных имен, указателей страниц и сетевых адресов в "черный список". Его официальное название — "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено".

В реестр теперь без лишних проволочек (и судебных решений) будут отправлять организаторов торговли продуктами, запрещенными к продаже в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Еще один критерий — продажа БАД, не прошедших государственную регистрацию или признанных опасными в соответствии с законодательством РФ, в том числе содержащих в составе нормируемые вещества в большем, чем разрешено в России, количестве.

Перекрыт теперь и часто используемый недобросовестными продавцами ход, когда БАД продается под видом пищевой добавки.