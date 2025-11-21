В России создали алгоритм для поиска лекарств от Альцгеймера

В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые разработали алгоритм, прогнозирующий влияние альтернативного сплайсинга на белковый состав нейронов при болезни Альцгеймера. Метод анализирует изменения в процессе «прочтения» генов, которые приводят к синтезу различных вариантов белковых молекул.

© Ferra.ru

Исследователи создали единую базу данных вариантов белков, чья структура меняется при развитии заболевания. Анализ масс-спектрометрических данных головного мозга сотен пациентов выявил 870 характерных изменений в альтернативном сплайсинге.

Среди затронутых белков обнаружены пептиды, участвующие в ионном обмене и внутриклеточной сигнализации. Особое внимание привлекли изменения в выработке одной из форм белка ASPH, что может быть связано с нарушениями работы нейронов.

Разработка поможет ускорить поиск терапевтических мишеней для создания новых лекарств от нейродегенеративных заболеваний.