В России разработали новый тест для диагностики вируса денге

Эксперты Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, время его выявления составляет всего 30-35 минут, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора уточнили, что тест создан на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP).

Лихорадка денге является острой вирусной трансмиссивной инфекцией, несвоевременная диагностика которой может привести к тяжелому и осложненному течению заболевания. Инфекция передается через укусы комаров, которые обитают в странах с тропическим климатом.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что быстрая и точная диагностика инфекционных заболеваний увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, а в случае вируса денге имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения лечения и принятия противоэпидемических мер.

Разработка теста проводилась в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья».

