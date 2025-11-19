Ученые создали биогель для заживления ран на основе йогурта

Ученые из Колумбийского университета разработали биогель для восстановления тканей из внеклеточных структур йогурта. Результаты работы опубликованы в журнале Matter.

В основе разработки лежит использование внеклеточных везикул (EVs) — крошечных пузырьков, с помощью которых клетки обмениваются биологическими сигналами. Они переносят сотни белков и фрагменты генетического материала и способны запускать процессы заживления.

Обычно такие везикулы выделяют из культур клеток человека или животных, однако сложность и высокая цена такой работы ограничивают эффективность производства. Команда ученых нашла неожиданную альтернативу: использование везикул, содержащихся в йогурте. Они не только обеспечили большой выход материала, но и стали ключевыми строительными элементами нового геля.

«Они соединяют биосовместимые полимеры, формируя структуру, которую можно вводить в ткани с помощью шприца. Гель имитирует механические свойства живой ткани и при этом активно «общается» с клетками организма, стимулируя их на заживление без дополнительных химических добавок», — объяснили исследователи.

Эксперименты на мышах с нормальной иммунной системой показали обнадеживающие результаты. Материал после введения не вызвал неблагоприятных реакций и уже через неделю стимулировал активное образование новых кровеносных сосудов — ключевого этапа регенерации. Кроме того, биогель способствовал созданию противовоспалительной микросреды в местах повреждения, что ускорилями восстановление.

Авторы отмечают, что использование доступных источников, таких как йогурт, может значительно упростить и удешевить производство регенеративных материалов. Это открывает путь к новым методам лечения ран и повреждений тканей, где современные подходы часто оказываются недостаточно эффективными.

Ранее был создан 3D-материал, совместимый с иммунной системой человека.