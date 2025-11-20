Ученые обнаружили особый тип иммунных клеток, замедляющих старение

Клетки CD4-Eomes также оказывали защитное воздействие при тяжелых недугах, к примеру, при циррозе печени. Они способствовали уменьшению рубцов на органе.

© runews24.ru

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Израиле идентифицировали клетки, которые способны приостановить биологическое старение. Их назвали CD4-Eomes.

По мере старения в организме накапливаются «зомби-клетки». Такие клетки теряют способность делиться, но все еще производят молекулы. Эти молекулы вызывают воспаления, что влияет на развитие возрастных заболеваний и продолжительность жизни.

Согласно исследованию, клетки CD4-Eomes атакуют и уничтожают вредоносные стареющие молекулы, приостанавливая процессы старения на молекулярном уровне.

Во время эксперимента израильские ученые пересадили CD4-Eomes молодым и старым лабораторным мышам. При росте количества стареющих клеток иммунитет адаптируется для их уничтожения. У генетически модифицированных мышей с удаленной специализацией CD4-Eomes стареющих клеток стало гораздо больше.

Клетки CD4-Eomes также оказывали защитное воздействие при тяжелых недугах, к примеру, при циррозе печени. Они способствовали уменьшению рубцов на органе.

В дальнейшем ученые планируют исследовать, как реакции клеток CD4-Eomes будут отличаться у разных людей в зависимости от их генетики, степени старения и других факторов. В будущем эти клетки могут стать основой для антивозрастных препаратов, пишет Nature Aging.

Ранее ученые рассказали о новых свойствах препарата от подагры. Ученые разрабатывают препарат от метаболического синдрома.