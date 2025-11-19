Ученые нашли “липкие ловушки” в крови переболевших COVID-19 людей

В крови людей, перенесших COVID-19, обнаружили "липкие" микротромбы. Исследование проводили ученые.

Международная команда ученых обнаружила в крови переболевших COVID-19 необычный вид микротромбов, которые обладают повышенной клейкостью и прочно прикрепляются к структурам иммунной системы. Такие "липкие ловушки" образуются почти в 20 раз чаще у пациентов с постковидным синдромом и затрудняют кровообращение в мелких сосудах, вызывая воспаления и характерные симптомы вроде одышки и утомляемости.

Алгоритм искусственного интеллекта научился распознавать их с точностью до 91%, что позволяет надеяться на создание эффективного инструмента диагностики и разработки новых методов терапии, пишет издание 56orb.ru.