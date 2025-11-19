Нейробиологи выяснили, как мозг обрабатывает зеркальные прикосновения

Тактильные ощущения лежат в основе нашего восприятия своего тела и выстраивания связей с окружающими. Нежное поглаживание может успокаивать, а щипок или порез — причинять боль. Мы привыкли считать, что прикосновения ощущаются исключительно кожей, однако зрение также играет важную роль в формировании сенсорного опыта.

© Телеканал «Наука»

Классический пример — иллюзия резиновой руки. Когда человек видит, как гладят резиновую руку, в то время как его собственную руку, скрытую от взгляда, касаются таким же образом, у него может возникнуть ощущение, будто резиновая рука является частью его тела. Эта иллюзия наглядно демонстрирует, как зрительное восприятие способно влиять на наши физические ощущения.

Исследование этого феномена провели в Университете Западного Сиднея. Его результаты вышли в Imaging Neuroscience. Подробности раскрыла ведущий автор Софии Смит на страницах The Conversation.

По ее словам, целью экспериментов было выяснить, как и когда мозг определяет, было ли наблюдаемое прикосновение приятным или болезненным, угрожающим или безопасным, и направлено ли оно на наше собственное тело или на тело кого-то другого.

Что происходит в мозге, когда мы видим чужое прикосновение

Участники эксперимента просматривали сотни коротких видеороликов с различными типами прикосновений к руке. Среди них были нежные поглаживания кистью, надавливания пальцем или резкие касания лезвием ножа. В это время у них снимали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) с миллисекундной точностью. Записи мозговой активности проанализировали с помощью машинного обучения.

Уже через 60 миллисекунд после начала просмотра мозг определяет, к кому и к чему прикасаются. Например, он может различить, показана ли рука от первого лица (вероятно, собственная) или от третьего лица (по всей видимости, чужая), а также левая или правая это рука.

Примерно к 110 миллисекундам обрабатывается сенсорная информация, например, как прикосновение могло бы чувствоваться на коже — мягкое покалывание от движения кисти или остро и болезненное ощущение от острия ножа.

Чуть позже, около 260 миллисекунд, мозг начинает регистрировать эмоциональные аспекты, такие как то, выглядит прикосновение успокаивающим, болезненным или угрожающим.

Таким образом, за доли секунды наш мозг преобразует простое изображение прикосновения в богатое ощущение, включающее информацию об участниках действия, его возможных физических и эмоциональных качествах.

Столь стремительная реакция означает, что она становится результатом работы быстрых нисходящих зрительных путей, а не медленного когнитивного анализа или симуляции в соматосенсорной коре.

Почему это важно для эмпатии и социальной связи

«Эксперименты подтвердили, что, видя чужое прикосновение, наш мозг быстро представляет его возможные ощущения. Это согласуется с идеей о том, что мозг на короткое время "зеркалит" то, что видит у других, моделируя их опыт, как если бы это происходило с нами. Эта быстрая "телесная" реакция, возможно, формирует основу эмпатии — процесса, который помогает нам распознавать опасность и устанавливать социальные связи», — полагает Смит.

Некоторые люди в буквальном смысле чувствуют такие ощущения, как покалывание, давление или боль, когда наблюдают за прикосновениями к другим — этот феномен известен как синестезия зеркального прикосновения.

Понимание, как мозг мгновенно расшифровывает наблюдаемое прикосновение, может помочь объяснить, почему одни люди физически содрогаются при виде травмы или боли, а другие остаются безучастными.

Собственно, эту задачу и поставили себе авторы следующей: узнать, как и почему эти быстрые мозговые реакции различаются у людей, наблюдающих прикосновения.

В долгосрочной перспективе это поможет в изучении проблем с эмпатией, усовершенствовать терапии, использующие тактильный контакт или телесную осознанность, а также улучшить погружение и чувство социальной связи в цифровых средах, таких как виртуальная реальность.