Назван простой способ сделать овощи полезнее

Food Nutrition: масляные соусы делают овощи полезнее
Исследователи из Университета Миссури выяснили, что без правильной заправки капуста кейл теряет значительную часть своей пользы. Чтобы организм смог усвоить каротиноиды из листовой капусты, ее нужно сочетать с масляными соусами — от оливкового масла до майонеза. Метод также применим к другим видам овощей. Работа опубликована в журнале Food Nutrition.
«Капуста кейл богата каротиноидами — лютеином, α- и β-каротином, которые оказывают выраженное благоприятное действие на здоровье, — объяснила руководитель исследования, доцент отделения пищевых наук Руоцзе Чжан. — Но проблема в том, что эти вещества жирорастворимые, и организму трудно их поглощать без участия жиров».
Ученые проверили, помогает ли улучшить усвоение термическая обработка или специальные соусы. Для этого они использовали лабораторную модель пищеварения и протестировали кейл в нескольких вариантах: сырой, приготовленный, а также сырой или приготовленный с различными заправками и специально разработанными масляными соусами на основе наноэмульсий.
Результаты оказались однозначными: сырой кейл почти не отдает каротиноиды, а тепловая обработка даже немного ухудшает ситуацию. Ситуация изменилась только после добавления жирной заправки — причем неважно, смешивали ли ее с листовой капустой после приготовления или готовили кейл прямо в соусе. Модель пищеварения показала резкий рост доступных для усвоения каротиноидов во всех вариантах с маслом.
Авторы отметили, что данные открывают возможности для разработки «функциональных» соусов, усиливающих усвоение полезных веществ не только из кейла, но и из других овощей. Сейчас команда работает над созданием новых заправок на основе нанотехнологий.
«Мы стремимся продвигать пищевую науку и улучшать здоровье людей через разработку инновационных продуктов и технологий, — подчеркнула Чжан. — Наука способна изменять подходы к питанию, и наша задача — превратить эти знания в реальную пользу».